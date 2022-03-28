محمد سلامة رئيسًا لبعثة المصري في الكونغو الديموقراطية استعدادًا لملاقاة مازيمبي بالكونفيدرالية

قرر مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية تكليف محمد سلامة، عضو مجلس الإدارة برئاسة بعثة النادي إلى الكونغو الديموقراطية، استعدادًا لمباراة الفريق بالجولة السادسة والأخيرة من المجموعة الثالثة لدور المجموعات بالنسخة التاسعة عشر لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمعه بمضيفه فريق مازيمبي الكونغولي، وهي المباراة المقرر إقامتها في الثالثة عصر الأحد القادم الثالث من أبريل المقبل على ستاد مازيمبي بمدينة لوبومباشي الكونغولية.



الجدير بالذكر أن بعثة المصري ستغادر القاهرة فجر الخميس المقبل عبر طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية في طريقها إلى أديس أبابا، حيث ستقضي البعثة نحو ساعتين هناك على سبيل الترانزيت، قبل مواصلة الرحلة إلى مدينة لوبومباشي والتي تقع على الحدود الكونغولية الزامبية على مسافة نحو 2300 كيلو مترًا من العاصمة الكونغولية كينشاسا.

