عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب مصر في مهمة ترويض أسود السنغال وخطف بطاقة التأهل للمونديال.. اليوم

محمد صلاح قائد منتخب
محمد صلاح قائد منتخب مصر

يحل منتخب مصر ضيفا ثقيلا على نظيره منتخب السنغال، اليوم الثلاثاء، في تمام السابعة مساءً، على ملعب ديامنياديو الأوليمبي، ضمن منافسات إياب الدور الفاصل من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

ويكفي منتخب مصر بقيادة مديره الفني كارلوس كيروش، التعادل في لقاء الليلة، لحسم التأهل رسميا إلى مونديال قطر.

وقال كيروش، خلال المؤتمر لصحفي للمواجهة المرتقبة: "نحن لا نفكر في أننا نلاعب السنغال أو الكاميرون أو كوت ديفوار، نحن نلعب ضد أنفسنا، لعبنا جيدًا في اللقاء الماضي وفي لقاء الإياب نريد أن نكون أفضل، لدينا فريق به الكثير من اللاعبين المميزين، أثق تمامًا في أننا سنؤدي مباراة جيدة”.

وأكد كيروش أن منتخب مصر لم يأت إلى السنغال من أجل التعادل، بل سيلعب لتحقيق الفوز.

وشدد كارلوس كيروش على جاهزية جميع لاعبي منتخب للمواجهة المرتقبة أمام السنغال، بعد تردد أنباء “مؤخرا” عن إصابة محمد صلاح، قائد منتخب مصر.

وكان منتخب مصر فاز على السنغال بهدف نظيف "سجله ساليو سيسيه مدافع أسود التيرانجا بالخطأ في مرماه"، في لقاء الذهاب الذي أقيم على استاد القاهرة الدولي، الجمعة الماضي.

قائمة  منتخب مصر لمواجهة السنغال:

حراسى المرمى: محمد الشناوي - محمد أبو جبل - محمد صبحي.

خط الدفاع:  أيمن أشرف  - رامي ربيعة  - علي جبر وياسر إبراهيم  - محمود علاء  - عمر جابر - عمر كمال - أحمد أبو الفتوح.

خط الوسط: إمام عاشور  - نبيل عماد دونجا  - حمدي فتحي - عمرو السولية - محمد النني - مجدي أفشة.

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو - محمود حسن تريزيجيه  - محمد صلاح - عمر مرموش - مصطفى محمد - مروان حمدي.

 

مصر السنغال مصر والسنغال كأس العالم مونديال قطر كيروش Sports Fitness

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التراجع مستمر.. سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم 29 مارس 2022

جنون أسعار الذهب.. قفزة هائلة في المعدن الأصفر وعيار 21 يسجل أرقاما تاريخية

براءة "لورديانا".. الحبس عام لـ "حمو بيكا" و"عمر كمال" بسبب أغنية "أنتي معلمة"

5جنيهات انخفاضا.. شعبة الدواجن تزف خبرا سارا للمواطنين قبل رمضان

ارتفاع سعر الدولار في البنوك مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 29- 3- 2022

موجة حارة.. الأرصاد تطمئن المواطنين بشأن طقس الأسبوع المقبل

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم 29-3-2022

ترشيحاتنا

محافظ القاهرة نائباً عن الرئيس السيسي بحفل استطلاع هلال رمضان

بعد الزيادة الجديدة.. الحبس و غرامة 2 مليون جنيه عقوبة التلاعب بأسعار السيارات

بدون مصافحة.. بدء مفاوضات وفدي روسيا وأوكرانيا في تركيا

دعاء تفريج الهموم والمصائب .. هدي نبوي مستجاب لا تغفله

الدفاع الروسية تعلن تدمير قاعدة وقود أوكرانية

منتخب مصر في مهمة ترويض أسود السنغال وخطف بطاقة التأهل للمونديال.. اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع: تضحيات القوات المسلحة ستظل الدافع الأساسى نحو تحقيق الأمن والإستقرار

وزير الدفاع يتابع إعداد وتأهيل المقاتلين المنضمين حديثاً لوحدات مكافحة الإرهاب بالجيش الثالث الميداني

نشرة المنوعات.. صرخة مومياء.. البحرين تنتصر للحجاب.. وعصفور يعشش في شعر امرأة لمدة أشهر

لن تصدق.. عصفور يعشش داخل شعر امرأة لمدة 84 يوما

فيديو

وزير الدفاع: تضحيات القوات المسلحة ستظل الدافع الأساسى نحو تحقيق الأمن والإستقرار

وزير الدفاع يتابع إعداد وتأهيل المقاتلين المنضمين حديثاً لوحدات مكافحة الإرهاب بالجيش الثالث الميداني

12 مليون دولار وتصنيف متقدم.. مكاسب بالجملة في انتظار المنتخب المصري حال التأهل للمونديال "فيديوجراف"

لن نورد الغاز مجانا .. روسيا تبعث رسالة تحذيرية بشأن نفطها

المزيد

ساحة رأي

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المُغفلون والجهل بالقانون

د.هادي التونسي

الطريق إلى الهُدى

محمد مندور

التصالح مع كوكب الأرض

د. ماريان جرجس

بوصلة المواطن المصري لكل ما يجري

إلهام أبو الفتح

حالف بربي أرفع راية بلادي!

كريمة أبو العينين

كلمنى وإيدك وراك

علاء حيدر

عالم أحادي أم ثنائي القطبية  

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "18"

اﻟﻤﺰﻳﺪ