منتخب مصر في مهمة ترويض أسود السنغال وخطف بطاقة التأهل للمونديال.. اليوم

يحل منتخب مصر ضيفا ثقيلا على نظيره منتخب السنغال، اليوم الثلاثاء، في تمام السابعة مساءً، على ملعب ديامنياديو الأوليمبي، ضمن منافسات إياب الدور الفاصل من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

ويكفي منتخب مصر بقيادة مديره الفني كارلوس كيروش، التعادل في لقاء الليلة، لحسم التأهل رسميا إلى مونديال قطر.

وقال كيروش، خلال المؤتمر لصحفي للمواجهة المرتقبة: "نحن لا نفكر في أننا نلاعب السنغال أو الكاميرون أو كوت ديفوار، نحن نلعب ضد أنفسنا، لعبنا جيدًا في اللقاء الماضي وفي لقاء الإياب نريد أن نكون أفضل، لدينا فريق به الكثير من اللاعبين المميزين، أثق تمامًا في أننا سنؤدي مباراة جيدة”.

وأكد كيروش أن منتخب مصر لم يأت إلى السنغال من أجل التعادل، بل سيلعب لتحقيق الفوز.

وشدد كارلوس كيروش على جاهزية جميع لاعبي منتخب للمواجهة المرتقبة أمام السنغال، بعد تردد أنباء “مؤخرا” عن إصابة محمد صلاح، قائد منتخب مصر.

وكان منتخب مصر فاز على السنغال بهدف نظيف "سجله ساليو سيسيه مدافع أسود التيرانجا بالخطأ في مرماه"، في لقاء الذهاب الذي أقيم على استاد القاهرة الدولي، الجمعة الماضي.

قائمة منتخب مصر لمواجهة السنغال:

حراسى المرمى: محمد الشناوي - محمد أبو جبل - محمد صبحي.

خط الدفاع: أيمن أشرف - رامي ربيعة - علي جبر وياسر إبراهيم - محمود علاء - عمر جابر - عمر كمال - أحمد أبو الفتوح.

خط الوسط: إمام عاشور - نبيل عماد دونجا - حمدي فتحي - عمرو السولية - محمد النني - مجدي أفشة.

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو - محمود حسن تريزيجيه - محمد صلاح - عمر مرموش - مصطفى محمد - مروان حمدي.