ارتفاع عدد قتلى إطلاق النار في بني براك إلى 5.. وتحذيرات من السلطات الإسرائيلية

ارتفع عدد قتلى حادث إطلاق النار في مدينة بني براك شرق تل أبيب بإسرائيل، إلى 5 أشخاص، فيما أصيب آخرون ويتوجد شخص في حالة خطيرة.

ونقلت شبكة "سكاي نيوز عربية"، أن منفذ العملية فلسطيني من داخل الخط الأخضر، لافتة إلى وقوع 3 عمليات إطلاق نار بشكل متزامن في حي بني براك بمدينة تل أبيب.

وذكرت القناة "12" الإسرائيلية، أن مسئولين أمنيين يعتقدون أن مطلق النار في هجوم هو فلسطيني من الضفة الغربية.

وقالت وسائل إعلام عبرية، إنه تم اعتقال شخص في مكان الحادث، لكن من غير الواضح ما إذا كان متورطا في الهجوم.

وانتشر العشرات من جنود الاحتلال في المكان، فيما توجدت أعداد كبيرة من سيارات الإسعاف بالموقع.

وأصدرت سلطات الاحتلال، تعليمات للمستوطنين في حي بني براك بالبقاء داخل منازلهم وعدم الخروج بعد هذا الحادث.

وطلب المتحدث باسم شرطة الاحتلال، إيلي ليفي، من المارة السماح لقوات الإنقاذ بالوصول إلى مكان الحادث والابتعاد عن المنطقة.

وقال المتحدث "أطلق سائق دراجة نارية النار على مجموعة من المستوطنين، وفر من مكان الحادث، ولا تعرف الشرطة على وجه اليقين أن مطلق النار قد تم تحييده- لذا تطلب الشرطة من الجمهور إخلاء الشوارع والمفترقات"، وفق القناة 12.