بيراميدز يحتفل بالفوز على «قاسم باشا» بحفل عشاء خاص في إسطنبول | شاهد

في إطار سعيه الدائم لدعم اللاعبين ورفع الروح المعنوية داخل صفوف الفريق، أقام المهندس ممدوح عيد، الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز، حفل عشاء مميز لبعثة الفريق الأول لكرة القدم، وذلك بأحد المطاعم الشهيرة في مدينة إسطنبول التركية.

وجاء هذا الاحتفال عقب الفوز المستحق الذي حققه الفريق على نظيره قاسم باشا التركي، بهدف دون رد، في ثاني مبارياته الودية بمعسكر الإعداد الأوروبي استعدادًا للموسم الجديد.



فوز ودي مهم في إطار الاستعدادات القارية والمحلية

وجاء انتصار بيراميدز على قاسم باشا في لقاء ودي قوي أقيم على ملعب الفريق التركي، حيث سجل هدف المباراة الوحيد المهاجم مروان حمدي، ليمنح فريقه دفعة معنوية كبيرة في طريق التحضيرات للموسم الكروي الجديد. ويخوض بيراميدز، بصفته بطل قارة أفريقيا، موسمًا حافلًا بالمنافسات سواء على الصعيد المحلي أو القاري والدولي، ما يجعل هذه المباريات الودية ضرورية للوقوف على جاهزية الفريق.

روح معنوية مرتفعة وحالة من البهجة داخل الفريق

جاءت مبادرة المهندس ممدوح عيد بتنظيم حفل العشاء لتضفي أجواء من البهجة والمرح على اللاعبين والجهاز الفني، في محاولة لكسر روتين التدريبات اليومية والمباريات المكثفة التي يخوضها الفريق خلال المعسكر. وعبّر أفراد البعثة عن سعادتهم بهذه اللفتة الطيبة، مؤكدين أن مثل هذه الأجواء تساهم بشكل كبير في تعزيز الترابط بين اللاعبين ورفع الحماس استعدادًا لما ينتظرهم من تحديات قوية في الموسم الجديد.

بيراميدز.. طموح يتجدد في كل موسم

يواصل نادي بيراميدز مسيرته في بناء فريق قوي قادر على المنافسة على كل البطولات، وسط دعم إداري وفني مستمر يعكس رغبة النادي في ترسيخ مكانته بين كبار القارة



