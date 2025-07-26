تشكيل بيراميدز لمواجهة قاسم باشا التركي وديا

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة قاسم باشا الودية في إطار معسكر تركيا الخارجي.

ويحل بيراميدز ضيفا على قاسم باشا في السادسة من مساء اليوم، على ملعب تدريب النادي التركي في مدينة اسطنبول في ثاني المباريات الودية في معسكر الإعداد الخارجي.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: كريم حافظ - أحمد سامي - محمود مرعي - طارق علاء

خط الوسط: وليد الكرتي - مهند لاشين - أحمد عاطف قطة - عبد الرحمن مجدي - محمد رضا بوبو

خط الهجوم: مروان حمدي