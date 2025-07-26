بيراميدز يتقدم على قاسم باشا فى الشوط الأول ودياً

انتهى الشوط الأول من مباراة بيراميدز وقاسم باشا التركي الودية في إطار معسكر الإعداد الخارجي بتقدم بطل أفريقيا بهدف دون مقابل سجله مروان حمدي من متابعة لتمريرة رائعة من عبد الرحمن مجدي.

ويحل بيراميدز ضيفا على قاسم باشا مساء اليوم، على ملعب تدريب النادي التركي في مدينة اسطنبول في ثاني المباريات الودية في معسكر الإعداد الخارجي.

وجاء تشكيل الشوط على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: كريم حافظ - أحمد سامي - محمود مرعي - طارق علاء

خط الوسط: وليد الكرتي - مهند لاشين - أحمد عاطف قطة - عبد الرحمن مجدي - محمد رضا بوبو

خط الهجوم: مروان حمدي