رئيس قناة السويس: فيلم 6 أيام يجسد إنجاز تعويم إيفرجيفين.. فيديو

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناه السويس، إن أزمة جنوح السفينة إيفرجيفين مر عليها عام، وتم عمل فيلم مدته 6 أيام يجسد الإنجاز الحقيقي للهيئة، خلال تعويم السفينة إيفرجيفين .

وأضاف أسامة ربيع خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن العمال والمهندسين كانوا يعملون 24 ساعة من أجل تعويم إيفرجيفن مرة أخري، مؤكدا أن القناة بها خبرات متراكمة وأجيال تعلم أجيال أخري .

وأوضح أسامة ربيع، إن القناه بها سنتر محاكاة لتدريب عمال الكراكات والقاطرات والمرشدين، مشيرا إلي أن التدريب يعطي ثقة كبيرة للعمال أثناء العمل على أرض الواقع.

وتابع أن عملية التكريك من أجل تعويم إيفرجيفن، كان يستخدم لأول مرة في العالم بالكامل والمحاكاة أكدت نجاحه قبل البدء فيه، لافتا إلى أن القناة تعمل بناء على منهج علمي، بالإضافة إلى الخبرات.