أمريكي من أصل أوكراني يرفض بيع المنتجات الروسية في متجره .. فيديو

عرضت فضائية " العربية " تقريرا عن قيام مواطن أمريكي من أصل أوكراني بمنع بيع أي منتجات روسية في متجره الخاص .

وأوضح التقرير أن قرار هذا الأمريكي جاء لدعم أوكرانيا في حربها مع روسيا ، حيث قام بإزالة كل المنتجات الروسية من متجره في شيكاغو الامريكية .



وقال المواطن الأمريكي في التقرير :" لن نقوم ببيع المنتجات الروسية بمتجري مرة اخرى، ولقد أمضيت يومين لزالة المنتجات الرئيسية من الرفوف".

وأكد المواطن الأمريكي أنه على الرغم من الخسائر التي قد يتعرض لها نتيجة عدم بيع المنتجات الرئيسية إلا أنه اتخذ القرار ولن يتراجع فيه.