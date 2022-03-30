مدير وكالة الطاقة الذرية يصل إلى المحطة الجنوبية بأوكرانيا

أفاد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، اليوم الأربعاء، بوصوله إلى المحطة الذرية الجنوبية الأوكرانية لتقديم المساعدة لضمان أمن المنشآت النووية الأوكرانية.

وكتب جروسي في صفحته على "تويتر": "أنا متواجد في المحطة الجنوبية الأوكرانية الذرية للقاء ممثلين عن الحكومة الأوكرانية وموظفي المحطة من أجل بدء تقديم المساعدة الفنية للوكالة الدولية للطاقة الذرية لضمان أمن المنشآت النووية للبلاد. من المهم حيويا التواجد على الأرض لتقديم الدعم الفعال لأوكرانيا في هذه الأوقات الصعبة للغاية".

وأضاف أن تواجد الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أوكرانيا "سيساعد في منع خطر وقوع حادث نووي قد يؤثر بشكل جدي على صحة السكان والبيئة في أوكرانيا وخارجها".

تقع المحطة الجنوبية الأوكرانية الذرية في مدينة يوجنوأوكرايينسك في منطقة نيكولايف الأوكرانية. وتعد جزءا من مجمع الطاقة الجنوبية الأوكرانية وقسما منفصلا لشركة "إينيرجوأتوم" الوطنية لتوليد الطاقة النووية. وتم تدشينها في عام 1982.