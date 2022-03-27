هيئة الطاقة الذرية تنظم ندوة عامة عن صحة المرأة.. اليوم

تنظم هيئة الطاقة الذرية ندوة عامة عن صحة المرأة اليوم الأحد الموافق 27 مارس 2022، وذلك في إطار احتفال مصر بالمرأة المصرية خلال شهر مارس والذي يشمل العديد من المناسبات، حيث يعتبر يوم 8 مارس هو يوم المرأة العالمي، ويوم 16 مارس يوم المرأة المصرية، يوم 21 مارس هو يوم عيد الأم، وفي هذا الإطار والأنشطة الاجتماعية لهيئة الطاقة الذرية واهتمامها بدور المرأة حيث تمثل المرأة نسبة 45% من اجمالي عدد العاملين بهيئة الطاقة الذرية.

وتقام الندوة تحت رعاية الدكتور / عمرو الحاج – رئيس هيئة الطاقة الذرية، وسيتحدث في هذه الندوة مجموعة من المتخصصين في عدة مجالات وهم: الدكتور/ محمد مزيد – استاذ جراحة العظام بكلية طب عين شمس وسيتحدث عن الوقاية من هشاشة العظام، كما ستتحدث الدكتورة/ هالة سالم – مدرس الاشعة التشخيصية بمركز تكنولوجيا الأشعاع عن كيفية معيشة المرأة المصرية والاستمتاع بالحياة، كما سيتحدث الدكتور/ عمرو زاهر – استاذ جراحة القلب بالمعهد القومي للقلب عن الوقاية من أمراض القلب للمرأة، وختاماً يتحدث الدكتور/ محمد سعيد – استاذ الباطنة المساعد بمركز تكنولوجيا الاشعاع عن المرأة والوقاية من داء السكري.



وتنظم وتشرف على هذه الندوة الدكتورة / سهير قراعة – الاستاذ بمركز تكنولوجيا الاشعاع بهيئة الطاقة الذرية وعضو الجمعية الأفريقية للمرأة والطاقة النووية.