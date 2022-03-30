تدريب الزمالك.. تقسيمة قوية بين اللاعبين وفيريرا يصحح الأخطاء

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، فقرة فنية وخططية خلال تدريب اليوم استعدادا لمواجهة ساجرادا الأنجولي.

وركز الجهاز الفني خلال الوحدة التدريبية على تحركات اللاعبين داخل الملعب، وبعدها خاض الفريق تقسيمة فنية تم خلالها تطبيق الأمور الخططية التي تم التدريب عليها.

وقام فيريرا المدير الفني بتوجيه التعليمات للاعبين وتصحيح الأخطاء، ودون الجهاز المعاون السلبيات والإيجابيات التي شهدتها التقسيمة الفنية.

وقيام أيمن طاهر مدرب الحراس بمتابعة أداء الثنائي محمد عواد والسيد عطية الذين شاركوا في التقسيمة.

ويلتقي الزمالك مع ساجرادا الأنجولي يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.