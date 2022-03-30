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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مدمنة عمل.. عائشة عبدالهادي: حصلت على الشهادة الابتدائية ولم أكمل تعليمي الجامعي

عائشة عبد الهادي
عائشة عبد الهادي

قالت عائشة عبدالهادي، وزيرة القوى العاملة والهجرة الأسبق، إن :"العمل النقابي إنساني رائع، ودخلت منظمة العمل الدولية وتم اختياري أول امرأة عربية بمنظمة العمل الدولية، وتفوقت على المرشح الإسرائيلي وفزت بالمنصب، بفضل التاريخ النقابي الكبير، والنشاط في عملي"

وأضافت عبد الهادي، خلال حوارها مع الإعلاميتين سهير جودة، ومفيدة شيحة، ببرنامج الستات، المذاع عبر فضائية النهار، مساء اليوم الأربعاء، إن مهمة وزيرة القوى العاملة شاق جدًا في إحداث التوازن بين الأطراف.


وأوضحت أنها تعلمت وحصلت على دورات في أمريكا واليابان، ودول عالمية، مستطردة:" كنت لما بعمل حاجة كويسة اتبسط، وكنت مدمنة عمل من طفولتي".

وكشفت عائشة عبد الهادى وزير القوى العاملة الأسبق، أنها أول سيدة مصرية تحصل على منصب وزارى وهى حاصلة على شهادة الابتدائية فقط ولم تكمل تعليمها الجامعي.

 

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