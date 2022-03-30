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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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متحدث التنمية المحلية: 2 صباحاً موعد غلق المحلات والمولات في رمضان

التنمية المحلية
التنمية المحلية

كشف الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، عن مواعيد غلق المحلات والمولات، مؤكدا أن اللجنة العليا لأزمة كورونا قامت بتكليف وزارتي السياحة والتنمية المحلية بتحديد مواعيد عمل المولات والمحلات حتى الساعة ٢ صباحاً في رمضان.


وأضاف خالد قاسم  خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج "مصر جديدة"، الذي يبث على قناة Etc، مساء اليوم الأربعاء، أن وزير التنمية المحلية تواصل مع المحافظين  لزيادة عدد المعارض والشوادر والمنافذ الثابتة والمتحركة بتنسيق ، ودعم مبادرات المجتمع المدني، و مواجهة الغلاء وتوفير السلع بأسعار مناسبة لتخفيف العبء عن المواطنين، وإتاحة مستلزمات الأسر بأسعار مخفضة من سكر وأرز وزيت ولحوم، مع تكثيف الرقابة على الأسواق وجودة وأسعار السلع.


فيما عقدت اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة عدد من الوزراء والمسئولين بالحضور أو عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وهم: الفريق أول محمد زكى، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، و اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، والطيار محمد منار، وزير الطيران المدنى، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية.

 

خالد قاسم التنمية المحلية اخبار التوك شو أزمة كورونا

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