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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

فوضى انتشار التوك توك يزعج سكان منطقة أرض الجولف في مصر الجديدة

التوك توك
التوك توك

سادت حالة من الاستياء الشديد بين سكان شارع شمس الدين الذهبي بمنطقة ارض الجولف في مصر الجديدة التابعة الى محافظة القاهرة، نتيجة تردي الأوضاع بالمنطقة بسبب انتشار مركبات التوك توك الذي يتسبب في تعطيل حركة المرور، فضلا عن التلوث السمعي الناتج عن تشغيل الأغاني بها بصوتٍ عالٍ.

 

ويقول المواطن  ماجد اسكندر فهمى ، في رسالة بعث بها إلى خدمة شكاوى "بين الناس" بموقع "صدى البلد": "إن الحياة بنطاق المنطقة أصبحت لا تطاق بسبب انتشار "التكاتك" على مرأى ومسمع من الجميع، غير الأفعال التي تحدث من بعض السائقين كتشغيل أغانٍ بأصوات مرتفعة، وتحديد الأجرة على حسب أهوائهم"، مناشدا المسؤولين وضع حل جذري لتلك المشكلة، خاصة أن قائدي تلك المركبات معظمهم من الأطفال.

 

وأضاف اسكندر : "أن الوقوف العشوائي، والسير عكس الاتجاه، هما السمة الغالبة لهذه المركبة، غير الاختناقات المرورية، والسير برعونة، يتسبب في تعريض حياة المواطنين للخطر، بالإضافة إلى أن وراء كل مصيبة أصبح يوجد توك توك، فأكثر وقائع خطف حقائب السيدات ترتكب بسبب التوك توك، وذلك نتيجة لغياب الرقابة، والحل ليس فى منعه؛ بل فى وضع ضوابط لتنظيمه داخل المدينة، وإلزام مالكه بالترخيص لضبط المخالفين منهم، وتوفير الحماية اللازمة للمواطنين".

يقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة "بين الناس" حرصًا منّا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منّا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء من أجل حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم وإيجاد حل لها.

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