"شباب الجمهورية الجديدة" محاضرة لطلاب كلية الآثار جامعة عين شمس

عقدت كلية الآثار جامعة عين شمس، اليوم الاربعاء 30 مارس، الساعة 3 بقاعة 171، محاضرة عامة للطلاب بعنوان "شباب الجمهورية الجديدة من الآثار إلى الاستثمار" حاضر فيها الدكتور محمد عبد المنعم ندا، استاذ الوقاية من الأزمات بالجامعة الامريكية.

جاءت المحاضرة تحت رعاية الدكتور محمود المتينى، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور ممدوح الدماطي، عميد الكلية، وإشراف الدكتور حسام طنطاوي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وتنفيذ تامر ثروت العسال، مدير إدارة رعاية الطلاب، وتنظيم اتحاد طلاب الكلية.

وصرح الدكتور حسام طنطاوي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، بأن هذه المحاضرة تأتي في إطار ما تشهده كلية الآثار من تطوير وتنفيذ لبرامج تدريبية تتضمن محاضرات وورش عمل منها هذه المحاضرة التى تهدف إلى تثقيف الطلاب وزيادة وعيهم بالقضايا العامة، والحرص على دمجهم كأعضاء فاعلين في بناء الجمهورية الجديدة، والربط ما بين فاعليات مؤتمر جامعة عين شمس العاشر الذى يحمل عنوان"الجامعة وبناء الإنسان....نحو الجمهوريةالجديدة" وبين ما اتخذته الدولة المصرية من إجراءات وماتبذله من جهود في سبيل بناء الجمهورية الجديدة.

وقام قبل بدء المحاضرة بتقديم الدكتور محمد ندا إلى الحضور وعرض نبذة مختصرة عن سيرته الذاتية وأهم المحطات العملية في حياته وعمله كمستشار للتدريب والتنمية والبشرية، وأستاذ زائر بأكاديمية ناصر العسكرية، وأكاديمية الشرطة.

واستهل الدكتور محمد ندا المحاضرة ببيان ان الجمهورية الجديدة لا تعنى العاصمة الإدارية الجديدة؛ ولكنها تعنى بناء البشر والحجر عن طريق دولة جديدة يتمتع فيها المواطن بحياة كريمة وآمنة وصحية، وتتحمل فيها الدولة مسئوليتها في مواجهة حروب الجيل الرابع والخامس، ومكافحة التطرف و الارهاب. وعقد تحالفات استراتيجية تقوم على المصالح المشتركة، وجذب الإستثمارات المحلية والعربية و العالمية. والاهتمام بالشباب لانهم نصف الحاضر وكل المستقبل وقياداته، وأمل الأمة في النهوض والتنمية، والربط بين الإرادة السياسية والارادة الشخصية الطموحة لرسم مستقبل وواقع أفضل يليق بشباب هذا الوطن عن طريق العمل والتحلي بالصبر لتحقيق التنمية الشاملة في كل ربوع المحروسة، وتعظيم دور المرأة المصرية، والتحول من الاستهلاك الى الانتاج.