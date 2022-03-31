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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

باع دبلة زواجه.. موقف وطني للفنان الراحل سيد عبد الكريم

سيد عبد الكريم
سيد عبد الكريم

يوافق اليوم الخميس31 مارس، الذكرى التاسعة لوفاة الفنان الراحل سيد عبد الكريم، الذي ولد في 26 يوليو 1936، ورحل عن عالمنا بمثل هذا اليوم عام 2012، عن عمر يناهز 75 عامًا، اثر ازمة قلبية حادة.

 

سيد عبد الكريم يبيع دبلة الزواج

وكشفت إيمان -ابنة الفنان سيد عبد الكريم- في أحد حواراتها الصحفية، أن والدها أثناء تواجده في مدينة ميونيخ بألمانيا أسس جالية عربية من الطلاب المصريين والعرب كان هدفها الأول جمع الأموال وإرسالها لخدمة المجهود الحربي عام 1967 لدرجة أنه باع (دبلة) زواجه من أجل ذلك الهدف.

 

مسيرة سيد عبد الكريم

عُرف الراحل سيد عبد الكريم، فى الوسط الفنى باسم المعلم زينهم السماحي بعد الدور الذي قدمه وبرع فيه فى مسلسل "ليالى الحلمية" مع المخرج إسماعيل عبد الحافظ والمؤلف أسامة أنور عكاشة، وهو من مواليد الإسكندرية وتحديدا يوم 26 يوليو 1936.

الفنان سيد عبد الكريم كان يعمل في الأصل أستاذا بكلية الزراعة، وكان زملاؤه في الجامعة يعتبرونه أستاذا جامعيا بدرجة فنان وفي الوقت نفسه كان زملاؤه في الوسط الفني يتعاملون معه على أنه فنان بدرجة أستاذ جامعي، ولد بالإسكندرية لأب يمتلك مقهى تاريخي في سيدي جابر.

انضم عقب التحاقه بالكلية، بفريق التمثيل، والذي تعرف فيه على صديق عمره المخرج محمد فاضل، واللذان التقيا بعد ذلك بالمخرج نور الدمرداش الذي كان دائما ما يشجعهما على مواصلة الفن ونصحه أن يركز علي التمثيل خاصة أنه كان أحيانا يخرج بعض الأعمال المسرحية.

 

وفاة سيد عبد الكريم

توفي سيد عبد الكريم، عن عمر ناهز 76 عاما في 31 مارس عام 2012، بعد معاناة طويلة مع المرض استغرقت عدة أشهر إثر معاناته لمدة 5 سنوات مع مرض القلب وإصابته بفشل كلوي وجلطات بالمخ.

وصرحت (إيمان) ابنة الراحل سيد عبد الكريم، في أحد حواراتها الفنية أن والدها تعرض لإهمال شديد في مستشفي عين شمس التخصصي الذي كان يعالج فيه لذا طلبت نقله إلى المركز الطبي العالمي لأجل إنقاذه لكن الكثيرين الذين طلبت منهم مساعدتها في نقله لم يبذلوا الجهد الكافي لإتمام هذا النقل ليرحل المعلم رمز الجدعنة والشهامة.

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