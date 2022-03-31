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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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ارتفاع في درجات الحرارة.. تعرف على حالة الطقس اليوم الخميس 31-3-2022

حالة الطقس اليوم
حالة الطقس اليوم

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، تقريرًا مفصلًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، الخميس 31- 3 -2022 في القاهرة والمحافظات.

وأوضحت هيئة الأرصاد في بيان، أن هناك حالة انكماش لمنخفض الهند الموسمي، وسيطرة المرتفع الآزوري بأجوائه المعتدلة نسبيا على السواحل الشمالية والوجه البحري، سوف يصل إلى القاهرة.

وتابع البيان: “كما تتكون الشبورة المائية صباحا على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة في الجو، وتستمر درجات الحرارة بالتأرجح نحو الانخفاض تدريجيا حتى نهاية الأسبوع”.

درجات الحرارة اليوم الخميس 31 - 3 - 2022

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى:

القاهرة 29 14

الإسكندرية 26 13

الإسماعيلية 29 14

الدقهلية 14 29

الغردقة 30 17

المنيا 29 12

درجات الحرارة برنامج صباح البلد صدى البلد الصحفي أحمد حمدى الأرصاد

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