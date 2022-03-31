6 نجوم.. مدافع برشلونة يتصدر قائمة الأعلى أجرا فى الليجا الإسبانية

سلطت تقارير إعلامية الضوء على 6 نجوم فى الدورى الاسبانى الذين يحصلون على راتب شهري عالٍ.

وتصدر مدافع فريق برشلونة بيكيه ترتيب اللاعبين الأعلى أجرا بشكل شهري فى الليجا الإسبانية.

ووفقا للتقارير الإعلامية، ضمت قائمة اللاعبين الأعلى أجراً في دوري الليجا الإسبانية كلا من:

1- الإسباني بيكيه مدافع فريق برشلونة

2.330.000 مليون يورو.

2- الويلزى جاريث بيل نجم ريال مدريد

2.270.000 مليون يورو.

3- البلجيكي ايدن هازارد لاعب فريق ريال مدريد

2.270.000 مليون يورو.

4- الإسباني بوسكيتس نجم فريق برشلونة

1.910.000 مليون يورو.

5- النمساوي ديفيد ألابا لاعب ريال مدريد

1.880.000 مليون يورو.

6- الفرنسي أنطوان جريزمان مهاجم فريق أتليتكو مدريد

1.880.000 مليون يورو.

يذكر أن المهاجم الفرنسي الدولي كريم بنزيما تعرض لإصابة في القدم اليسرى، خلال مباراة ريال مايوركا، في الجولة قبل الماضية من مسابقة الدوري الإسباني.

وشارك كريم بنزيما خلال الموسم الحالي في 41 مباراة بمختلف المسابقات المحلية والقارية.

وساهم المهاجم الفرنسي الدولي كريم بنزيما بـ 52 هدفا، حيث سجل 38 هدفا وأرسل 14 اسيست.

“صدى البلد” يستعرض أبرز أرقام الكلاسيكو على مدار تاريخ مواجهات الفريق الكتالوني ونظيره الملكي:

فاز فريق برشلونة على غريمه التقليدي نادى ريال مدريد في كلاسيكو الأرض، الذي أقيم فى الجولة الماضية رقم 184 في دوري الليجا الإسبانية.

فاز الريال في 76 مباراة وتعادل في 35 وخسر في 73 لقاءً وسجل 295 هدفًا واستقبلت شباكه 291 هدفا.

في حين فاز البارسا في 73 مباراة، وتعادل في 35 وتلقى هزيمة في 76 لقاءً وسجل 291 هدفًا واستقبل 295 هدفًا.

وحقق فريق برشلونة الفوز في آخر 5 مباريات في مسابقة الدوري الإسباني، حيث فاز على فالنسيا 4-1، وعلى إلتشي 2-1، كما سحق فالنسيا برباعية نظيفة وأوساسونا بنفس النتيجة أيضا وعلى ريال مدريد برباعية نظيفة.