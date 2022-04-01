مصلحة الضرائب العقارية تعلن 131 وظيفة جديدة|التفاصيل وطريقة التقديم

أعلنت مصلحة الضرائب العقارية التابعة لوزارة المالية عن حاجتها إلى 131 موظفا، وأوضحت الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للوظائف، وذلك حتى 2022/04/28.

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان: مصلحة الضرائب العقارية

المجموعة الوظيفية: الوظائف التخصصية

المجموعة النوعية: للوظائف القيادية

الجهه التابع لها: وزارة المالية

وصف الوظيفة: وظائف قيادية بالمستويات الوظيفية " العالية- مدير عام " كما هو موضح بالملف المرفق .

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية: أن يتوافر لدى المتقدم المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة

المهارات الفنية: اجتياز البرامج التدريبية المقررة في ضوء ما يحدده الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

شروط المتقدمين

شروط المؤهل: مؤهل عالي يتواءم مع نوع وطبيعة العمل

المستندات المطلوبة:

1- (استيفاء نموذج طلب شغل الوظيفة ) المرفق بالإعلان .

2- بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم من جهة العمل ، وأية بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها بالنسبة للموظفين بالجهاز الادارى للدولة .

3- بالنسبة لغير الموظفين بالجهاز الادارى للدولة شهادات خبرة تتضمن الشروط المذكورة عاليه معتمدة ومختومة مدعماً بسيرة ذاتية ( باللغة العربية ) .

4- المستندات الدالة علي مستوى المهارات والقدرات والجدارات الأخرى اللازمة لشغل الوظيفة وانجازاته السابقة .

5- مقترحاً وافياً لتطوير الوظيفة " نسخة ورقية " ( علي أن يرفق نسخة من المقترح التطويري علي أسطوانة مدمجة CD ) .

6- على أن تكون المستندات المقدمة مكونة من عدد ( 7 ) ملفات ( أصل + 6 صور )

مدون علي كل ملف " اسم المتقدم / جهة العمل / رقم التليفون / الوظيفة المراد التقدم عليها " وأن يرفق بها ( عدد 7 صور شخصية على أن ترفق بالملف الأصلي ) حديثة مقاس 4×6 ،

( عدد 7 صور ضوئية من بطاقة الرقم القومي سارية / على أن ترفق بالملف الأصلي ) ,

وسيتم الاطلاع على أصل المستندات المقدمة فقط بالنسبة للسادة المتقدمين

من خارج الجهاز الإداري للدولة .

جميع الشروط الواردة بهذا الإعلان علي مسئولية الجهة.

بيانات الإعلان

حالة الوظيفة: وظيفة خالية

بداية الإعلان:2022/03/29

نهاية الإعلان: 2022/04/28

العدد المطلوب: 131

بيانات الاتصال: تقدم الطلبات والمستندات سالفـة الذكر وتسلم باليد برسم

السيد الأستاذ / رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية –

والكائن مقرها (70 شارع الجمهورية – عمارة مصر المقاصة – أمام مستشفى صيدناوى - الدور الأول - القاهرة ) ، وذلك بالنسبة للوظائف المعلن عنها بالديوان ، أما الوظائف المعلن عنها بالمناطق الضريبية تقدم الطلبات والمستندات بالمنطقة الضريبية التابع لها الوظيفة ، وذلك إعتبارا من 29/3/2022 وحتى 28/4/2022، وذلك خلال ساعات العمل الرسمية.