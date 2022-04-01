عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حمو بيكا رفقة ريهام سعيد وأميرة بدر في أحدث ظهور

صدى البلد

شارك مطرب المهرجانات الشعبية حمو بيكا، صورة جديدة له رفقة الاعلامية ريهام سعيد، والاعلامية أميرة بدر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وهنأ الأمة الاسلامية بحلول شهر رمضان، وكتب: “كل عام وانتم بخير ورمضان كريم استاذه ريهام سعيد والاستاذه اميرة بدر 🏆🥇”.

txt

حققت الأغنية 74 مليون مشاهدة.. حمو بيكا يتصدر جوجل بعد الحكم بحبسه

txt

براءة "لورديانا".. الحبس عام لـ "حمو بيكا" و"عمر كمال" بسبب أغنية "أنتي معلمة"

تصدر مؤدي أغاني المهرجانات حمو بيكا مؤشر البحث جوجل بعد صدور حكما بحبسه لمدة عام ، بالإضافة الى عمر كمال وغرامة 10 آلاف جنيه لكل منهما، وذلك على خلفية تهم تتعلق باستغلالهما مقطع فيديو للرقص والغناء للراقصة البرازيلية الشهيرة "لورديانا"، بغرض التربح.

وقد كان المقطع الذى تسبب فى الحكم على حمو بيكا بالحبس لمدة عام على انغام أغنية انتى معلمة . 

أغنية أنتى معلمة  التي قام بأدائها حمو بيكا صدرت منذ عام عبر الصفحة الرسمية لعمر كمال وحققت حتى الأن 74 مليون مشاهدة .

وكانت قد  قررت المحكمة، برئاسة المستشار أحمد حسين الحداد، براءة الراقصة "لورديانا" في نفس القضية.

مطرب المهرجانات الاعلامية ريهام سعيد حمو بيكا اغاني المهرجانات المهرجانات الشعبية الراقصة لورديانا أميرة بدر الإعلامية أميرة بدر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اتحاد الكرة يكشف آخر تطورات إعادة مباراة مصر و السنغال

مفاجأة| مصر لديها فرصة.. من يلعب في كأس العالم حال استبعاد إيران ؟

هل تحدث معجزة؟.. شوبير: مباراة مصر والسنغال تعاد في حالة واحدة

تقرير المباراة يحكم| فيفا يفتح تحقيقًا في ملف تجاوزات لقاء السنغال ومصر

"فودافون": مكالمات مجانية وإعفاء من رسوم الإنترنت لـ10 ملايين عميل تأثروا بالعطل

منتخب مصر يتقدم في التصنيف العالمي لـ الفيفا

قرار عاجل من محمود الخطيب للتعاقد مع مدير فني أجنبي لكرة اليد

وزير التعليم : إتاحة الدخول على بنك المعرفة المصري لطلاب المرحلة الابتدائية

ترشيحاتنا

دعاء آخر ليلة من شعبان للشفاء العاجل للمريض

مجلس النواب يستأنف عقد جلسته العامة يوم 17 أبريل

طبيب عيون يكشف أضرار الليزر على لاعبي المنتخب أمام السنغال : تصيب بعمى مؤقت

أوكرانيا تعلن مغادرة القوات الروسية لمحطة تشيرنوبيل

زيلينسكي: الوضع في جنوب أوكرانيا ودونباس بالغ الصعوبة

هكذا يمكنك اكتشاف الأخبار المزيفة عبر الإنترنت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رمضان 2022 .. التفاصيل الكاملة لـ يوتيرن وقنوات عرضه

مسلسلات رمضان 2022..كل ما تريد معرفته عن مسلسل دايما عامر وقنوات عرضه

وزير التعليم: تحويل ١٠٠ مدرسة فنية و118 ثانوية إلى مدارس عسكرية

فنانة وبلوجر شهيرة تعثر على عمل سفلي باسمها في المقابر .. تفاصيل

فيديو

لا يوجد تخفيف احمال ..الكهرباء تطمئن المواطنين خلال شهر رمضان وتقدم نصائح للترشيد

القرآن العظيم .. برنامج للدكتور علي جمعة على صدى البلد في رمضان

ادعولي ومتدفنونيش بالليل.. قصة شاب بورسعيد تنبأ بوفاته قبل عدة أشهر "فيديوجراف"

مسلسلات رمضان 2022..كل ما تريد معرفته عن مسلسل دايما عامر وقنوات عرضه

المزيد

ساحة رأي

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

بوجي وطمطم

عبدالمعطى أحمد

أهلا رمضان

المستشار أسـامة الصعيدي

المُغفلون والجهل بالقانون

د.هادي التونسي

الطريق إلى الهُدى

محمد مندور

التصالح مع كوكب الأرض

د. ماريان جرجس

بوصلة المواطن المصري لكل ما يجري

إلهام أبو الفتح

حالف بربي أرفع راية بلادي!

كريمة أبو العينين

كلمنى وإيدك وراك

اﻟﻤﺰﻳﺪ