حمو بيكا رفقة ريهام سعيد وأميرة بدر في أحدث ظهور

شارك مطرب المهرجانات الشعبية حمو بيكا، صورة جديدة له رفقة الاعلامية ريهام سعيد، والاعلامية أميرة بدر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وهنأ الأمة الاسلامية بحلول شهر رمضان، وكتب: “كل عام وانتم بخير ورمضان كريم استاذه ريهام سعيد والاستاذه اميرة بدر 🏆🥇”.

تصدر مؤدي أغاني المهرجانات حمو بيكا مؤشر البحث جوجل بعد صدور حكما بحبسه لمدة عام ، بالإضافة الى عمر كمال وغرامة 10 آلاف جنيه لكل منهما، وذلك على خلفية تهم تتعلق باستغلالهما مقطع فيديو للرقص والغناء للراقصة البرازيلية الشهيرة "لورديانا"، بغرض التربح.

وقد كان المقطع الذى تسبب فى الحكم على حمو بيكا بالحبس لمدة عام على انغام أغنية انتى معلمة .

أغنية أنتى معلمة التي قام بأدائها حمو بيكا صدرت منذ عام عبر الصفحة الرسمية لعمر كمال وحققت حتى الأن 74 مليون مشاهدة .

وكانت قد قررت المحكمة، برئاسة المستشار أحمد حسين الحداد، براءة الراقصة "لورديانا" في نفس القضية.