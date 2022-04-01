تداول 43690 طن بضائع و 528 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

شهدت موانئ البحر الأحمر نشاطاً ملحوظاً في الحركة الملاحية وحركة تداول البضائع خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وصول و مغادرة ١٠ سفينة خلال اليوم.



فسجلت الهيئة بموانيها وصول ٥ سفن بضائع عامة ومتنوعة، ومغادرة ٥ سفن بضائع عامة ومتنوعة ، وترسو على الأرصفة ١٣ سفن ، ومن المنتظر دخول ٢ سفينة جديدة اليوم.



وفي هذا الصدد، يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ.

حيث شملت حركة الصادرات تداول ٤٣٢٠٧ طن بضائع عامة ومتنوعة و ٢٥٥ شاحنة و ٨ ملاكي .

كما شملت حركة الواردات تداول ٤٨٣ طن بضائع عامة ومتنوعة ٢٧٣ شاحنة و ١٧٤ ملاكي

هذا وقد استقبل ميناء سفاجا السفينة امل بحمولة ٧١ شاحنة و ١٥ ملاكي و السفينة بوسيدن بحمولة ٨١ شاحنة و ٣٠ ملاكي والسفينة دليلة بحمولة ٦١ شاحنة وتم مغادرة السفينة بوسيدن اكسبريس بحمولة ١١٨ شاحنة و السفينة امل بحمولة ٨٧ شاحنة و٧ ملاكي والسفينة INCE DACFIC بحمولة ٤٢٠٠٠ طن فوسفات تصدير الي الهند

كما استقبل ميناء نويبع السفينة سيناء والسفينة عمان ومغادرة السفينة سيناء وعمان حيث تم استقبال ٦٠ شاحنة بحمولة ٤٢٥ طن بضائع عامة و ٥٨ طن ترانزيت الي ليبيا و ١٠١ ملاكي وتصدير ٥٠ شاحنة بحمولة ١٢٠٧ طن بضائع عامة و ١ ملاكي .