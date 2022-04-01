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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

منك لله يا رامز| انتقاد جماهيري لـ محمد أنور: أنت عنصري ..شاهد

محمد انور
محمد انور

نشر الفنان محمد أنور، صورة من كواليس حلقته في برنامج رامز جلال، "رامز موڤي استار”.

وسخر محمد أنور، من شكله وقال عبر حسابه الرسمي على تويتر: “هو انا مالي شبه الفنانة جواهر كدة ليه ؟! .. منك لله يا رامز”.

بينما قام الجمهور بإنتقاده في التعليقات التي جاءت كالتالي: “وصفك عنصري قدم اعتذار عن تعبيرك للوصف واوصف نفسك كما تشاء دون ذكر اسم”، “ياجدعان كفايه تمثيل علي الناس بقي... حاجه بقت سخيفه جدا”.

رامز جلال يتصدر تريند تويتر بـ موفي ستار.. ومغردون: أسطورة رمضان

برومو رامز موفي ستار يصل لـ 6 ملايين مشاهدة في 20 ساعة

بينما كتب متابع آخر : “عيب عليك كده تنمر على واحده ماعملتش لك حاجه مش خفة دم يعني”.

دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #رامز_موفي_ستار، وذلك عقب نشر البرومو الرسمي لبرنامج رامز موفي ستار للفنان رامز جلال، والمقرر عرضه في شهر رمضان 2022.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا.

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محمد انور الفنان محمد انور رامز رامز موڤي استار تويتر الجمهور

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