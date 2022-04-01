منك لله يا رامز| انتقاد جماهيري لـ محمد أنور: أنت عنصري ..شاهد

نشر الفنان محمد أنور، صورة من كواليس حلقته في برنامج رامز جلال، "رامز موڤي استار”.

وسخر محمد أنور، من شكله وقال عبر حسابه الرسمي على تويتر: “هو انا مالي شبه الفنانة جواهر كدة ليه ؟! .. منك لله يا رامز”.

بينما قام الجمهور بإنتقاده في التعليقات التي جاءت كالتالي: “وصفك عنصري قدم اعتذار عن تعبيرك للوصف واوصف نفسك كما تشاء دون ذكر اسم”، “ياجدعان كفايه تمثيل علي الناس بقي... حاجه بقت سخيفه جدا”.

بينما كتب متابع آخر : “عيب عليك كده تنمر على واحده ماعملتش لك حاجه مش خفة دم يعني”.

دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #رامز_موفي_ستار، وذلك عقب نشر البرومو الرسمي لبرنامج رامز موفي ستار للفنان رامز جلال، والمقرر عرضه في شهر رمضان 2022.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا.

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