ربنا يحفظ مصر من كل شر.. يسرا تهنئ جمهورها بشهر رمضان الكريم

حرصت الفنانة يسرا على تهنئة جمهورها بشهر رمضان الكريم، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

ونشرت الفنانة يسرا صورة جديدة وعلقت قائلة: كل عام وأنتم بألف خير وصحة وسلامة بمناسبة شهر رمضان الكريم أعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال .. ربنا يحفظكم ويحفظ مصر من كل شر.

أعربت الفنانة يسرا عن سعادتها بالعمل الكوميدي الذي تقدمه في السباق الرمضاني خلال العام الجاري "أحلام سعيدة" قائلة: كان واحشني الكوميدي جداً السنادي وكنت عاوزة أريح من "العياط" وإللي إحنا فيه وبالصدفة لقيت جمال العدل محضرلي نص من الكاتبة هالة خليل واكتشفت انها بتكتب كوميدي ومكنتش مصدقة".



تابعت في لقاء من كواليس مسلسل خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: انبسطت لأن الموضوع لذيذ وموضوع ستاتي وعبارة عن ستات بيتقابلوا وبيعيشوا مع بعض".



أكملت : جمال العدل بيحب الجديد دائماً وأنا سعيدة بذلك والعمل توج بالمخرج عمرو عرفة ولم أعمل معه منذ "سرايا عابدين" وتربطني به صداقة قديمة لكن كان واحشني ووحشني الشغل معاه كنت سعيده وسيابة إيدي معاه".