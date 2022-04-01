دمه خفيف .. يسرا عن مسلسلها الرمضاني أحلام سعيدة

قالت النجمة الكبيرة يسرا، إنها تشارك خلال رمضان الحالي بـ مسلسل أحلام سعيدة، مؤكدة أن المسلسل دمه خفيف.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " مساء دي إم سي" تقديم الإعلامي رامي رضوان، المذاع على قناة دي إم سي، أن المسلسل به أشياء جديدة، معلقة :" كنت حابه أغير، والمسلسل يقدم أشياء خفيفة.

ولفتت إلى أن المخرج الكبير عمرو عرفة، مخرج المسلسل و جميع المشاركين فى العمل مميزين، وأن المسلسل كوميدي.

وأشارت إلى أنها من الممكن أن تقول كل شئ عن المسلسل بعد الحلقة الأولي، وأكدت أن الجميع سيشعر بفرح عندما يشاهد المسلسل.

قصة مسلسل أحلام سعيدة

تدور قصة مسلسل “أحلام سعيدة” في إطار اجتماعي لايت، حول (فريدة) وتجسد دورها النجمة يسرا، و(شيرين) التي تتقمص شخصيتها النجمة غادة عادل، و(ليلى) التي تلعب دورها الفنانة مي كساب، وهم 3 سيدات يعانين من الأرق وصعوبة النوم، ويجمعهن القدر سويا ليخضن معا تجارب مهمة في حياتهن فتساعدهن تلك التجارب على تخطي مشاكلهن.

أبطال مسلسل أحلام سعيدة

مسلسل "أحلام سعيدة" تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة وإنتاج جمال العدل وبطولة يسرا، غادة عادل، مى كساب، نور محمود، نبيل نور الدين، جيهان الشماشيرجى وعدد آخر من الفنانين، ويسجل العمل التعاون الثانى بين يسرا وعمرو عرفة فى الدراما التليفزيونية، حيث قدما سويًا الجزء الأول من مسلسل "سرايا عابدين" عام 2014.