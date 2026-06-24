وجوه متفائلة وأخرى متوترة.. لحظة دخول طالبات الثانوية الأزهرية لأداء امتحان مادة الأحياء

توافدت طالبات الثانوية الأزهرية، منذ قليل، على لجان معهد فتيات القدس بالهرم في منطقة الجيزة الأزهرية، لأداء امتحان الأحياء اليوم، الأربعاء.

ورصد موقع “صدى البلد” أجواء امتحانات الثانوية الأزهرية قبل دخول الطالبات اللجان، حيث يُؤدي طلاب وطالبات الثانوية الأزهرية للقسم العلمي امتحان الأحياء اليوم، وذلك وسط استعدادات مُكثفة وإجراءات تنظيمية متكاملة لضمان انتظام سير الامتحانات داخل اللجان على مستوى الجمهورية.

وكان الشيخ أيمن عبد الغني، القائم بعمل وكيل الأزهر، قال خلال مؤتمر صحفي حول أبرز الاستعدادات للشهادة الثانوية الأزهرية، إن الأزهر يواصل جهوده الحثيثة لضمان انتظام العملية الامتحانية وخروجها بالصورة التي تليق برسالته وتاريخه العريق، مقدما الشكر لشيخ الأزهر، على متابعته الدقيقة والمستمرة لجميع الاستعدادات الخاصة بامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، وحرصه الدائم على توفير جميع السبل التي تضمن خروج الامتحانات بالصورة التي تليق بمكانة الأزهر.

إجراءات حاسمة لمواجهة الغش

وشدّد القائم بعمل وكيل الأزهر على أنه تم اتخاذ إجراءات حاسمة لمواجهة جميع صور الغش، خاصة الغش الإلكتروني، بالتنسيق مع الجهات المختصة، مع التطبيق الكامل للقوانين واللوائح المنظمة لذلك، حفاظا على حقوق الطلاب المجتهدين وترسيخا لقيم الأمانة والانضباط.

ووجّه رسالة إلى الطلاب قائلا: “إن النجاح الحقيقي لا يتحقق إلا بالاجتهاد والأمانة والثقة بالله، وما تبذلونه اليوم من جهد سيكون بإذن الله أساسا لمستقبل مشرق، فحافظوا على قيمة العلم وتمسكوا بالأخلاق التي تربيتم عليها في رحاب الأزهر الشريف، موجها رسالة تقدير وطمأنة إلى أولياء الأمور، مؤكدا أن الأزهر يبذل كل ما في وسعه لتوفير بيئة امتحانية عادلة وآمنة، ونأمل منكم أن يكون دوركم داعما لأبنائكم نفسيا ومعنويا خلال هذه الفترة المهمة”.

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام 163 ألفًا و677 طالبًا وطالبة، منهم 82 ألفًا و366 طالبًا وطالبة بالقسم الأدبي، بواقع 45 ألفًا و633 طالبًا و36 ألفًا و733 طالبة.

فيما يبلغ إجمالي طلاب القسم العلمي 81 ألفًا و311 طالبًا وطالبة، بواقع 41 ألفًا و468 طالبًا و39 ألفًا و843 طالبة، وذلك من خلال 581 لجنة رئيسة على مستوى الجمهورية تضم 10 آلاف و230 لجنة فرعية، ويشارك في أعمال الملاحظة 22 ألفًا و660 معلمًا ومعلمة؛ بما يسهم في تحقيق الانضباط الكامل وضمان انتظام سير الامتحانات.