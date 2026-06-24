قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفاجأة في أسعار الخضروات.. الطماطم والخيار والبصل تتراجع بالأسواق
الأمين العام لحلف الناتو: ترامب قام بما يلزم تجاه إيران ومساره الحالي نحو الاتفاق صحيح
استشهاد فلسطيني متأثرًا بجراحه جراء قصف إسرائيلي في غزة
أعتزل الفن.. كمال عطية يشكو قلة العمل
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم
موعد الصرف وقيمة الزيادة .. مرتبات شهر يوليو 2026 لجميع العاملين بالدولة
أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 24 يونيو.. عيار 21 بكام؟
رئيس الوكالة الذرية يلمح إلى إمكانية زيارة المفتشين لمواقع نووية إيرانية
لماذا يجب صيام تاسوعاء وعاشوراء من شهر المحرم؟.. 3 أسرار يغفلها الكثيرون
هل كشف تعادل غانا وإنجلترا أزمة هجوم «الأسود الثلاثة» أم قوة دفاع «النجوم السوداء»؟
أسواق الطاقة: تراجع أسعار النفط لأدنى مستوياتها في 4 أشهر مع تحسن حركة الملاحة بمضيق هرمز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

وجوه متفائلة وأخرى متوترة.. لحظة دخول طالبات الثانوية الأزهرية لأداء امتحان مادة الأحياء

امتحانات الثانوية الأزهرية
امتحانات الثانوية الأزهرية
محمد شحتة

توافدت طالبات الثانوية الأزهرية، منذ قليل، على لجان معهد فتيات القدس بالهرم في منطقة الجيزة الأزهرية، لأداء امتحان الأحياء اليوم، الأربعاء.

ورصد موقع “صدى البلد” أجواء امتحانات الثانوية الأزهرية قبل دخول الطالبات اللجان، حيث يُؤدي طلاب وطالبات الثانوية الأزهرية للقسم العلمي امتحان الأحياء اليوم، وذلك وسط استعدادات مُكثفة وإجراءات تنظيمية متكاملة لضمان انتظام سير الامتحانات داخل اللجان على مستوى الجمهورية.

وكان الشيخ أيمن عبد الغني، القائم بعمل وكيل الأزهر، قال خلال مؤتمر صحفي حول أبرز الاستعدادات للشهادة الثانوية الأزهرية، إن الأزهر يواصل جهوده الحثيثة لضمان انتظام العملية الامتحانية وخروجها بالصورة التي تليق برسالته وتاريخه العريق، مقدما الشكر لشيخ الأزهر، على متابعته الدقيقة والمستمرة لجميع الاستعدادات الخاصة بامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، وحرصه الدائم على توفير جميع السبل التي تضمن خروج الامتحانات بالصورة التي تليق بمكانة الأزهر.

إجراءات حاسمة لمواجهة الغش

وشدّد القائم بعمل وكيل الأزهر على أنه تم اتخاذ إجراءات حاسمة لمواجهة جميع صور الغش، خاصة الغش الإلكتروني، بالتنسيق مع الجهات المختصة، مع التطبيق الكامل للقوانين واللوائح المنظمة لذلك، حفاظا على حقوق الطلاب المجتهدين وترسيخا لقيم الأمانة والانضباط.

ووجّه رسالة إلى الطلاب قائلا: “إن النجاح الحقيقي لا يتحقق إلا بالاجتهاد والأمانة والثقة بالله، وما تبذلونه اليوم من جهد سيكون بإذن الله أساسا لمستقبل مشرق، فحافظوا على قيمة العلم وتمسكوا بالأخلاق التي تربيتم عليها في رحاب الأزهر الشريف، موجها رسالة تقدير وطمأنة إلى أولياء الأمور، مؤكدا أن الأزهر يبذل كل ما في وسعه لتوفير بيئة امتحانية عادلة وآمنة، ونأمل منكم أن يكون دوركم داعما لأبنائكم نفسيا ومعنويا خلال هذه الفترة المهمة”.

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام 163 ألفًا و677 طالبًا وطالبة، منهم 82 ألفًا و366 طالبًا وطالبة بالقسم الأدبي، بواقع 45 ألفًا و633 طالبًا و36 ألفًا و733 طالبة.

فيما يبلغ إجمالي طلاب القسم العلمي 81 ألفًا و311 طالبًا وطالبة، بواقع 41 ألفًا و468 طالبًا و39 ألفًا و843 طالبة، وذلك من خلال 581 لجنة رئيسة على مستوى الجمهورية تضم 10 آلاف و230 لجنة فرعية، ويشارك في أعمال الملاحظة 22 ألفًا و660 معلمًا ومعلمة؛ بما يسهم في تحقيق الانضباط الكامل وضمان انتظام سير الامتحانات.

الثانوية الأزهرية الشهادة الثانوية الأزهرية امتحان الأحياء امتحانات الثانوية الأزهرية معهد فتيات القدس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة تعطيل امتحانات الثانوية العامة 2 يوليو بسبب إجازة ثورة 30 يونيو | توضيح عاجل

معاشات

زيادة المعاشات 15% لـ 11 مليون مستفيد

مشغولات ذهبية

لا تشتروا الذهب لمدة عام .. ما القصة؟

موعد صرف معاشات يوليو 2026

موعد صرف معاشات يوليو 2026 بالزيادة الجديدة

جنيهات ذهب

خسارة 1000 جنيه في يوم .. سعر الجنيه الذهب الآن بمصر

دواجن بيضاء

هتشتريها بكام بكرة؟.. الدواجن تهبط لأدنى مستوياتها منذ شهور

ذهب

بفارق 960 جنيهًا .. سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء في مصر

الدولار

عقب تراجع قوي .. سعر صرف الدولار الآن في مصر

ترشيحاتنا

لبنان

لبنان وإسرائيل يبحثان مشروعا تجريبيا مدعوما من الولايات المتحدة

زوجة حسام حسن

كواليس خاصة في حياة حسام حسن .. زوجته تتحدّث بصراحة

منتخب مصر

وائل القباني: كنت واثقًا من فوز مصر على نيوزيلندا وتغييرات حسام حسن صنعت الفارق

بالصور

خبز السمسم الذهبي.. وصفة منزلية سهلة بقرمشة مميزة ونكهة غنية تعشقها العائلة

خبز السمسم الذهبي.. وصفة منزلية سهلة بقرمشة مميزة ونكهة غنية تعشقها العائلة
خبز السمسم الذهبي.. وصفة منزلية سهلة بقرمشة مميزة ونكهة غنية تعشقها العائلة
خبز السمسم الذهبي.. وصفة منزلية سهلة بقرمشة مميزة ونكهة غنية تعشقها العائلة

وزير الري: القطاع الخاص شريك أساسي في تحقيق التنمية

صورة من لقاء وزير الري
صورة من لقاء وزير الري
صورة من لقاء وزير الري

ليس الهرم الأكبر وحده.. 7 روائع أثرية مدهشة تنافس عجائب الدنيا وتكشف عبقرية الحضارات القديمة

ليس الهرم الأكبر وحده.. 7 روائع أثرية مدهشة تنافس عجائب الدنيا وتكشف عبقرية الحضارات القديمة
ليس الهرم الأكبر وحده.. 7 روائع أثرية مدهشة تنافس عجائب الدنيا وتكشف عبقرية الحضارات القديمة
ليس الهرم الأكبر وحده.. 7 روائع أثرية مدهشة تنافس عجائب الدنيا وتكشف عبقرية الحضارات القديمة

إطلالة لافتة.. مي عز الدين تستعرض جمالها

مي عز الدين
مي عز الدين
مي عز الدين

فيديو

إغلاق ٨ مصانه سيارات

موجودة بالسوق المصرية.. الصين تغلق 8 مصانع سيارات بشكل مفاجئ

حقيقة قضية بورسعيد

ضحكوا عليها.. رسالة محامية قــ.ـاتـ.لة والدتها ببورسعيد بعد تنفيذ حكم الإعــ. دام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: اعترافات أمام آلة الصراف الآلي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: سيكولوجية الشرير المحبوب في الدراما المصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نفر حتب

المزيد