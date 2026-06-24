كرواتيا تحقق فوزها الأول في كأس العالم على بنما 1-0

حقق منتخب كرواتيا فوزه الأول ببطولة كأس العالم 2026، بعد تغلبه على منتخب بنما بهدف دون رد، فجر اليوم الأربعاء، على ملعب "تورنتو" في كندا، في إطار الجولة الثانية من المجموعة الثانية عشرة للمونديال.

وكان المنتخب الكرواتي قد خسر مباراته الأولى في المونديال أمام منتخب إنجلترا بنتيجة 2-4، كما خسرت بنما أمام غانا بهدف نظيف.

سجل هدف منتخب كرواتيا واللقاء الوحيد لاعبه البديل أنتي بوديمير في الدقيقة 54، ليقود منتخب بلاده لحصد ثلاث نقاط ثمينة في مشواره بكأس العالم.

وبهذا الفوز، أشعل منتخب كرواتيا المنافسة في المجموعة الثانية عشرة للمونديال، بعدما رفع رصيده إلى 3 نقاط ليحتل المركز الثالث، بفارق نقطة وحيدة خلف منتخبي إنجلترا المتصدر، وغانا الوصيف، ولكل منهما 4 نقاط، فيما ودع منتخب بنما البطولة بشكل رسمي، بعدما ظل بدون نقاط في المركز الرابع.

وفي الجولة الثالثة والحاسمة، سيلتقي المنتخب الكرواتي مع نظيره الغاني، فيما ستلعب بنما مباراة صعبة أمام إنجلترا.