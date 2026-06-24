قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفاجأة في أسعار الخضروات.. الطماطم والخيار والبصل تتراجع بالأسواق
الأمين العام لحلف الناتو: ترامب قام بما يلزم تجاه إيران ومساره الحالي نحو الاتفاق صحيح
استشهاد فلسطيني متأثرًا بجراحه جراء قصف إسرائيلي في غزة
أعتزل الفن.. كمال عطية يشكو قلة العمل
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم
موعد الصرف وقيمة الزيادة .. مرتبات شهر يوليو 2026 لجميع العاملين بالدولة
أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 24 يونيو.. عيار 21 بكام؟
رئيس الوكالة الذرية يلمح إلى إمكانية زيارة المفتشين لمواقع نووية إيرانية
لماذا يجب صيام تاسوعاء وعاشوراء من شهر المحرم؟.. 3 أسرار يغفلها الكثيرون
هل كشف تعادل غانا وإنجلترا أزمة هجوم «الأسود الثلاثة» أم قوة دفاع «النجوم السوداء»؟
أسواق الطاقة: تراجع أسعار النفط لأدنى مستوياتها في 4 أشهر مع تحسن حركة الملاحة بمضيق هرمز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كرواتيا تحقق فوزها الأول في كأس العالم على بنما 1-0

كرواتيا تحقق فوزها الأول في كأس العالم على بنما 1-0
كرواتيا تحقق فوزها الأول في كأس العالم على بنما 1-0
أ ش أ

حقق منتخب كرواتيا فوزه الأول ببطولة كأس العالم 2026، بعد تغلبه على منتخب بنما بهدف دون رد، فجر اليوم الأربعاء، على ملعب "تورنتو" في كندا، في إطار الجولة الثانية من المجموعة الثانية عشرة للمونديال.

وكان المنتخب الكرواتي قد خسر مباراته الأولى في المونديال أمام منتخب إنجلترا بنتيجة 2-4، كما خسرت بنما أمام غانا بهدف نظيف.

سجل هدف منتخب كرواتيا واللقاء الوحيد لاعبه البديل أنتي بوديمير في الدقيقة 54، ليقود منتخب بلاده لحصد ثلاث نقاط ثمينة في مشواره بكأس العالم.

وبهذا الفوز، أشعل منتخب كرواتيا المنافسة في المجموعة الثانية عشرة للمونديال، بعدما رفع رصيده إلى 3 نقاط ليحتل المركز الثالث، بفارق نقطة وحيدة خلف منتخبي إنجلترا المتصدر، وغانا الوصيف، ولكل منهما 4 نقاط، فيما ودع منتخب بنما البطولة بشكل رسمي، بعدما ظل بدون نقاط في المركز الرابع.

وفي الجولة الثالثة والحاسمة، سيلتقي المنتخب الكرواتي مع نظيره الغاني، فيما ستلعب بنما مباراة صعبة أمام إنجلترا.

منتخب كرواتيا فوزه الأول ببطولة كأس العالم 2026 منتخب بنما ملعب تورنتو في كندا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة تعطيل امتحانات الثانوية العامة 2 يوليو بسبب إجازة ثورة 30 يونيو | توضيح عاجل

معاشات

زيادة المعاشات 15% لـ 11 مليون مستفيد

مشغولات ذهبية

لا تشتروا الذهب لمدة عام .. ما القصة؟

موعد صرف معاشات يوليو 2026

موعد صرف معاشات يوليو 2026 بالزيادة الجديدة

جنيهات ذهب

خسارة 1000 جنيه في يوم .. سعر الجنيه الذهب الآن بمصر

دواجن بيضاء

هتشتريها بكام بكرة؟.. الدواجن تهبط لأدنى مستوياتها منذ شهور

ذهب

بفارق 960 جنيهًا .. سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء في مصر

الدولار

عقب تراجع قوي .. سعر صرف الدولار الآن في مصر

ترشيحاتنا

صورة تعبيرية

اتهام مسئول بوزارة البيئة بالرشوة في التجمع.. وهذه عقوبته طبقا للقانون

قانون الأسرة

مشروع قانون الأسرة يمنح المحجور عليه حق إدارة أمواله بشروط

النائب محمد سلطان

برلماني: تطوير منظومة الحماية الاجتماعية يعكس اهتمام الدولة بدعم الأسر الأولى بالرعاية

بالصور

خبز السمسم الذهبي.. وصفة منزلية سهلة بقرمشة مميزة ونكهة غنية تعشقها العائلة

خبز السمسم الذهبي.. وصفة منزلية سهلة بقرمشة مميزة ونكهة غنية تعشقها العائلة
خبز السمسم الذهبي.. وصفة منزلية سهلة بقرمشة مميزة ونكهة غنية تعشقها العائلة
خبز السمسم الذهبي.. وصفة منزلية سهلة بقرمشة مميزة ونكهة غنية تعشقها العائلة

وزير الري: القطاع الخاص شريك أساسي في تحقيق التنمية

صورة من لقاء وزير الري
صورة من لقاء وزير الري
صورة من لقاء وزير الري

ليس الهرم الأكبر وحده.. 7 روائع أثرية مدهشة تنافس عجائب الدنيا وتكشف عبقرية الحضارات القديمة

ليس الهرم الأكبر وحده.. 7 روائع أثرية مدهشة تنافس عجائب الدنيا وتكشف عبقرية الحضارات القديمة
ليس الهرم الأكبر وحده.. 7 روائع أثرية مدهشة تنافس عجائب الدنيا وتكشف عبقرية الحضارات القديمة
ليس الهرم الأكبر وحده.. 7 روائع أثرية مدهشة تنافس عجائب الدنيا وتكشف عبقرية الحضارات القديمة

إطلالة لافتة.. مي عز الدين تستعرض جمالها

مي عز الدين
مي عز الدين
مي عز الدين

فيديو

إغلاق ٨ مصانه سيارات

موجودة بالسوق المصرية.. الصين تغلق 8 مصانع سيارات بشكل مفاجئ

حقيقة قضية بورسعيد

ضحكوا عليها.. رسالة محامية قــ.ـاتـ.لة والدتها ببورسعيد بعد تنفيذ حكم الإعــ. دام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: اعترافات أمام آلة الصراف الآلي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: سيكولوجية الشرير المحبوب في الدراما المصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نفر حتب

المزيد