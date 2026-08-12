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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

روسيا تعلن مقـ...تل نحو 1345 عسكري أوكراني خلال 24 ساعة

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير ثماني زوارق مسيّرة تابعة للبحرية الأوكرانية في البحر الأسود.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها إلى أن خسائر القوات الأوكرانية بلغت نحو 1345 عسكريًا على جميع المحاور القتالية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

كما نجحت منظومات الدفاع الجوي في تدمير1061 طائرة مسيرة أوكرانية و5 صواريخ "نبتون" بعيدة المدى بحسب البيان الروسي .

وفي وقت لاحق ؛ أعلنت وزارة الدفاع الروسية ، استمرار توجيه ضربات جوية دقيقة على البنية التحتية للنقل في أوكرانيا، التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية في عملياتها اللوجستية، مؤكدة تدمير سفن تجارية ومرافق للموانئ في البحر الأسود وميناء نيكولاييف.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك) - تواصل القوات المسلحة الروسية قصف البنية التحتية للنقل الأوكرانية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، مشيرة إلى أن الضربات نفذت بواسطة طائرات من دون طيار.

وأسفرت عن إصابة وتدمير أهداف نوعية، منها في مياه البحر الأسود، حيث تم إصابة وغرق سفينة شحن جاف (سفينة بضائع) كانت تنقل شحنات عسكرية.

وأضافت أنه تم تدمير البنية التحتية لميناء نيكولاييف، بالإضافة إلى إغراق سفينتي شحن جاف كانتا تنقلان إمدادات للقوات المسلحة الأوكرانية، كما تم تدمير قاطرة بحرية محوّلة إلى قاعدة للزوارق المسيّرة.

روسيا أوكرانيا وزارة الدفاع الروسية البحرية الأوكرانية القوات المسلحة الأوكرانية

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