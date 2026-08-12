مصدر إيراني: لا موعد لوقف إطلاق النار مع أمريكا ولا شيء هناك لتمديده

أكد مصدر إيراني كبير أنه لا موعد لوقف إطلاق النار ولا شيء هناك لتمديده ، مشيرا إلى أنه لا تقدم على الإطلاق بخصوص عودة أمريكا لمذكرة التفاهم والإطار الزمني لتنفذ التزاماتها.

ونقلت وكالة رويترز عن مصدر إيراني القول : من القضايا التي يجري بحثها عودة أمريكا لمذكرة التفاهم وتحديد إطار زمني لتنفذ التزاماتها.

وكان الحرس الثوري الإيراني حذر في وقت سابق من أن تجدد التهديدات ضد إيران قد يجعل مئات آلاف الأميال من خطوط الطاقة وآلاف محطات الكهرباء الأمريكية عرضة للاستهداف، مؤكدًا أن طهران سترد على أي تهديد يستهدف أراضيها.

وجاء التحذير في ظل تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن، مع استمرار الخلافات بشأن الملف النووي وأمن الملاحة في مضيق هرمز، وتبادل التهديدات بين الجانبين.

وقال الحرس الثوري إن أي تصعيد جديد ضد إيران ستكون له تداعيات واسعة، في رسالة تعكس استعداد طهران لتوسيع نطاق الرد في حال تعرضت لهجوم جديد.



كما تحدث عن إمكانية استهداف البنية التحتية للطاقة، بما في ذلك خطوط إمداد الطاقة ومحطات توليد الكهرباء، في حال تجدد العمليات العسكرية ضد إيران.

وتأتي هذه التصريحات بعد تهديدات أمريكية سابقة باستهداف قطاع الطاقة الإيراني، ما دفع طهران إلى الإعلان عن استعدادها للرد على أي هجوم يطال منشآتها الحيوية. وكان الحرس الثوري قد هدد في وقت سابق بالرد بالمثل على استهداف شبكات الكهرباء الإيرانية، بما يشمل محطات كهرباء إسرائيلية ومنشآت تزود القواعد الأمريكية في المنطقة بالطاقة.