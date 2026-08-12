قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حريق هائل داخل وحدة التحفظ على السيارات بمنطقة مرغم في الإسكندرية
بعد قرار الـ200 متر.. محافظة السويس: لا مخالفات أو تعديات على الشواطئ
طالب بطب جنوب الوادي "معرفش يكتب اسم الجامعة"|وتربوي يؤكد: الغش خلق أوائل وهميين
بالفيديو.. الوزراء يستعرض جهود تطوير ميناء دمياط وتعزيز قدراته في حركة التجارة والنقل البحري
تنسيق المرحلة الثانية 2026.. 3 كليات قمة متاحة ورابط التسجيل الرسمي
أسعار البنزين والسولار.. الشعبة تعلن مفاجأة سارة للمواطنين
دعاء استقبال شهر ربيع الأول.. كلمات تفتح لك الأبواب المغلقة
72 ساعة تحسم القرار.. كيف أشعل أشرف داري أزمة الصفقة الأخيرة في الأهلي؟
الفلاحين تحذر: التغيرات المناخية أخطر تحدٍ يهدد الزراعة والأمن الغذائي
سفير فنزويلا: نتطلع لاستكمال مشروع اتفاقية النقل الجوي مع مصر وفتح آفاق جديدة
كسوف الأقصر 2027.. ظاهرة فلكية نادرة تكشف أسرار الشمس
طريقة الحصول على منحة الزواج من التأمينات الاجتماعية والأوراق المطلوبة 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الجيش الألماني: ارتفاع حوادث الطائرات المسيّرة المرتبطة بالأمن

الجيش الألماني: ارتفاع حوادث الطائرات المسيّرة المرتبطة بالأمن
الجيش الألماني: ارتفاع حوادث الطائرات المسيّرة المرتبطة بالأمن
أ ش أ

أفاد متحدث باسم القوات المسلحة الألمانية بأن مئات الحوادث الأمنية المرتبطة بالطائرات المسيّرة سُجلت خلال السنوات الماضية في مناطق مرتبطة بالجيش الألماني.

وأوضح المتحدث- لشبكة "ريداكتيونسنتزفيرك دويتشلاند" الألمانية- أن بلاغات رصد الطائرات المسيّرة التي تؤثر على القوات المسلحة الألمانية ارتفعت بشكل كبير منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022.

وأضاف أن عدة مئات من حالات التحليق المشتبه بها فوق مناطق مرتبطة بالجيش الألماني أُبلغ عنها خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى رصد أسراب كاملة من الطائرات المسيّرة في بعض الحالات.

وشهدت ألمانيا خلال الأسابيع الأخيرة عدداً من الحوادث المرتبطة بالطائرات المسيّرة، من بينها حادثة في مطار لايبزيج-هاله تضمنت طائرة مسيّرة كانت تحمل متفجرات.

وفي نفس السياق ذكرت مجلة دير شبيجل الألمانية أن مطار هانوفر-لانجنهاجن أُغلق عدة مرات خلال الليل حتى يوم أمس الثلاثاء، بعد أن رصد موظفون طائرة مسيّرة.

وأفادت المجلة بأن الطائرة المسيّرة لم تظهر على أجهزة الكشف التابعة للشرطة، ما يشير إلى احتمال عدم كونها من الطرازات المتاحة تجارياً.

متحدث باسم القوات المسلحة الألمانية الحوادث الأمنية الطائرات المسيّرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شقيق عضو مجلس النواب

على يد حفيدته .. مصرع الحاج ضياء درويش شقيق عضو مجلس النواب بالمرج بطلق ناري

طائرات مسيرة

تصعيد خطير في ليبيا .. الدفاعات الجوية تتصدّى لمُسيّرات تستهدف معسكر 77 بالزاوية

عمر ووالدته الراحلة

سايبة لبابا طقم العزاء مكوي في الدولاب.. شاب يرثي والدته بكلمات تهز القلوب: رجعت من السفر ملقتكيش

شيكو بانزا

نجم الزمالك السابق يُفجّر مفاجأة بشأن «شيكو بانزا»

عبد الله السعيد

إيهاب المصري يُهاجم عبدالله السعيد: بيدوّر على مصلحته وعمره ما كان له انتماء

صلاح والسعيد

هو إنت مش لاقي تاكل؟.. رسالة غير متوقعة من محمد صلاح إلى عبدالله السعيد

عبد الله السعيد

بعد إغراءات الدوري المصري .. عبدالله السعيد يحسم موقفه من الاستمرار في الملاعب

أسعار الدولار

أسعار الدولار في مصر بمستهل التعاملات اليوم الأربعاء 12-8-2026

ترشيحاتنا

جانب من الحدث

وزيرة الإسكان تتابع موقف تنفيذ عدد من مشروعات الطرق والمحاور والكباري بالإسكندرية وكفر الشيخ

صورة تعبيرية

اليوم العالمي للشباب.. 47.1% نسبة مساهمة الشباب في قـوة العمل

هيئة الرقابة المالية

100 ألف جنيه لأسرة المتوفي.. الرقابة المالية توجه بسرعة صرف التعويضات لذوي ضحايا ومصابي حادث الإسماعيلية

بالصور

وفاة هيروشي أوكودا رئيس تويوتا‏ السابق عن عمر 93 عاما

هيروشي أوكودا
هيروشي أوكودا
هيروشي أوكودا

من بينها استخدام القوة المفرطة.. ماذا يدور في عقل ترامب تجاه إيران؟

صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

5 أسباب وراء اهتزاز السيارة أثناء السير.. كيف تكتشف العطل وتحافظ على سيارتك؟

اهتزاز السيارة أثناء السير
اهتزاز السيارة أثناء السير
اهتزاز السيارة أثناء السير

بعد حقنة تخسيس.. وفاة طالبة مصرية في بريطانيا والتحقيقات تكشف مفاجأة..ماذا حدث لها

وفاة طالبة الحقوق بعد حقنة تخسيس
وفاة طالبة الحقوق بعد حقنة تخسيس
وفاة طالبة الحقوق بعد حقنة تخسيس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الصراع على باب المندب.. من يعيد رسم خريطة البحر الأحمر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: ما زال الخير في أمتي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: صيدلية الجمهورية الجديدة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

المزيد