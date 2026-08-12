الجيش الألماني: ارتفاع حوادث الطائرات المسيّرة المرتبطة بالأمن

أفاد متحدث باسم القوات المسلحة الألمانية بأن مئات الحوادث الأمنية المرتبطة بالطائرات المسيّرة سُجلت خلال السنوات الماضية في مناطق مرتبطة بالجيش الألماني.

وأوضح المتحدث- لشبكة "ريداكتيونسنتزفيرك دويتشلاند" الألمانية- أن بلاغات رصد الطائرات المسيّرة التي تؤثر على القوات المسلحة الألمانية ارتفعت بشكل كبير منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022.

وأضاف أن عدة مئات من حالات التحليق المشتبه بها فوق مناطق مرتبطة بالجيش الألماني أُبلغ عنها خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى رصد أسراب كاملة من الطائرات المسيّرة في بعض الحالات.

وشهدت ألمانيا خلال الأسابيع الأخيرة عدداً من الحوادث المرتبطة بالطائرات المسيّرة، من بينها حادثة في مطار لايبزيج-هاله تضمنت طائرة مسيّرة كانت تحمل متفجرات.

وفي نفس السياق ذكرت مجلة دير شبيجل الألمانية أن مطار هانوفر-لانجنهاجن أُغلق عدة مرات خلال الليل حتى يوم أمس الثلاثاء، بعد أن رصد موظفون طائرة مسيّرة.

وأفادت المجلة بأن الطائرة المسيّرة لم تظهر على أجهزة الكشف التابعة للشرطة، ما يشير إلى احتمال عدم كونها من الطرازات المتاحة تجارياً.