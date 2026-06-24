قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفاجأة في أسعار الخضروات.. الطماطم والخيار والبصل تتراجع بالأسواق
الأمين العام لحلف الناتو: ترامب قام بما يلزم تجاه إيران ومساره الحالي نحو الاتفاق صحيح
استشهاد فلسطيني متأثرًا بجراحه جراء قصف إسرائيلي في غزة
أعتزل الفن.. كمال عطية يشكو قلة العمل
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم
موعد الصرف وقيمة الزيادة .. مرتبات شهر يوليو 2026 لجميع العاملين بالدولة
أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 24 يونيو.. عيار 21 بكام؟
رئيس الوكالة الذرية يلمح إلى إمكانية زيارة المفتشين لمواقع نووية إيرانية
لماذا يجب صيام تاسوعاء وعاشوراء من شهر المحرم؟.. 3 أسرار يغفلها الكثيرون
هل كشف تعادل غانا وإنجلترا أزمة هجوم «الأسود الثلاثة» أم قوة دفاع «النجوم السوداء»؟
أسواق الطاقة: تراجع أسعار النفط لأدنى مستوياتها في 4 أشهر مع تحسن حركة الملاحة بمضيق هرمز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب يهاجم مجلس الشيوخ والجمهوريين على تقييد صلاحياته في الحرب

ترامب
ترامب
محمد على

قال الرئيس الأمريكي  دونالد ترامب حول تصويت مجلس الشيوخ على الحد من صلاحياته في الحرب مع إيران بأنه "سيئ التوقيت ولا معنى له".

وأضاف في منشور على موقع Truth Social أن مجلس الشيوخ، من خلال تبني القرار "قدّم العون والمساندة للعدو".

يوجه القرار الرئيس إلى سحب القوات  من الصراع مع إيران، وهو بمثابة توبيخ كبير لترامب ورسالة قوية مفادها أن الحرب تفتقر إلى الدعم في الكونجرس.

انتقد ترامب بشدة أعضاء حزبه الذين صوتوا لصالح القرار.

قال ترامب"صوّت أربعة من الجمهوريين الخاسرين مع الديمقراطيين، وسأل : 'ماذا يعني كل هذا؟' لقد زاد هؤلاء السيناتورات من صعوبة مهمتي، لكنني سأنجزها، بطريقة أو بأخرى، لأنني دائماً ما أنجزها!".

انضم أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون راند بول، وسوزان كولينز، وليزا موركوفسكي، وبيل كاسيدي إلى الديمقراطيين في التصويت لصالح القرار، بينما صوّت عضو مجلس الشيوخ الديمقراطي جون فيترمان ضده. 

وكانت النتيجة النهائية 50 صوتًا مقابل 48.

أقرّ مجلس النواب هذا الإجراء في وقت سابق من هذا الشهر. ولكن لكونه قراراً مشتركاً، فإنه لا يتطلب توقيع الرئيس، وبالتالي، بحكم التعريف، لا يتمتع بقوة القانون.

ترامب وزارة الكونجرس الشيوخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة تعطيل امتحانات الثانوية العامة 2 يوليو بسبب إجازة ثورة 30 يونيو | توضيح عاجل

معاشات

زيادة المعاشات 15% لـ 11 مليون مستفيد

مشغولات ذهبية

لا تشتروا الذهب لمدة عام .. ما القصة؟

موعد صرف معاشات يوليو 2026

موعد صرف معاشات يوليو 2026 بالزيادة الجديدة

جنيهات ذهب

خسارة 1000 جنيه في يوم .. سعر الجنيه الذهب الآن بمصر

دواجن بيضاء

هتشتريها بكام بكرة؟.. الدواجن تهبط لأدنى مستوياتها منذ شهور

ذهب

بفارق 960 جنيهًا .. سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء في مصر

الدولار

عقب تراجع قوي .. سعر صرف الدولار الآن في مصر

ترشيحاتنا

وزير الصناعة

مصر وأيرلندا تفتحان مسارات جديدة للشراكة الصناعية في التكنولوجيا الخضراء والدواء المتقدم

جانب من اجتماع جمعية مستثمري العاشر من رمضان

«مستثمري العاشر» تبحث تحديات توفير العمالة المدربة للمصانع عبر استراتيجية النهوض بـ«التعليم المزدوج»

دواجن بيضاء

هتشتريها بكام بكرة؟.. الدواجن تهبط لأدنى مستوياتها منذ شهور

بالصور

خبز السمسم الذهبي.. وصفة منزلية سهلة بقرمشة مميزة ونكهة غنية تعشقها العائلة

خبز السمسم الذهبي.. وصفة منزلية سهلة بقرمشة مميزة ونكهة غنية تعشقها العائلة
خبز السمسم الذهبي.. وصفة منزلية سهلة بقرمشة مميزة ونكهة غنية تعشقها العائلة
خبز السمسم الذهبي.. وصفة منزلية سهلة بقرمشة مميزة ونكهة غنية تعشقها العائلة

وزير الري: القطاع الخاص شريك أساسي في تحقيق التنمية

صورة من لقاء وزير الري
صورة من لقاء وزير الري
صورة من لقاء وزير الري

ليس الهرم الأكبر وحده.. 7 روائع أثرية مدهشة تنافس عجائب الدنيا وتكشف عبقرية الحضارات القديمة

ليس الهرم الأكبر وحده.. 7 روائع أثرية مدهشة تنافس عجائب الدنيا وتكشف عبقرية الحضارات القديمة
ليس الهرم الأكبر وحده.. 7 روائع أثرية مدهشة تنافس عجائب الدنيا وتكشف عبقرية الحضارات القديمة
ليس الهرم الأكبر وحده.. 7 روائع أثرية مدهشة تنافس عجائب الدنيا وتكشف عبقرية الحضارات القديمة

إطلالة لافتة.. مي عز الدين تستعرض جمالها

مي عز الدين
مي عز الدين
مي عز الدين

فيديو

إغلاق ٨ مصانه سيارات

موجودة بالسوق المصرية.. الصين تغلق 8 مصانع سيارات بشكل مفاجئ

حقيقة قضية بورسعيد

ضحكوا عليها.. رسالة محامية قــ.ـاتـ.لة والدتها ببورسعيد بعد تنفيذ حكم الإعــ. دام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: اعترافات أمام آلة الصراف الآلي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: سيكولوجية الشرير المحبوب في الدراما المصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نفر حتب

المزيد