ترامب يهاجم مجلس الشيوخ والجمهوريين على تقييد صلاحياته في الحرب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول تصويت مجلس الشيوخ على الحد من صلاحياته في الحرب مع إيران بأنه "سيئ التوقيت ولا معنى له".

وأضاف في منشور على موقع Truth Social أن مجلس الشيوخ، من خلال تبني القرار "قدّم العون والمساندة للعدو".

يوجه القرار الرئيس إلى سحب القوات من الصراع مع إيران، وهو بمثابة توبيخ كبير لترامب ورسالة قوية مفادها أن الحرب تفتقر إلى الدعم في الكونجرس.

انتقد ترامب بشدة أعضاء حزبه الذين صوتوا لصالح القرار.

قال ترامب"صوّت أربعة من الجمهوريين الخاسرين مع الديمقراطيين، وسأل : 'ماذا يعني كل هذا؟' لقد زاد هؤلاء السيناتورات من صعوبة مهمتي، لكنني سأنجزها، بطريقة أو بأخرى، لأنني دائماً ما أنجزها!".

انضم أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون راند بول، وسوزان كولينز، وليزا موركوفسكي، وبيل كاسيدي إلى الديمقراطيين في التصويت لصالح القرار، بينما صوّت عضو مجلس الشيوخ الديمقراطي جون فيترمان ضده.

وكانت النتيجة النهائية 50 صوتًا مقابل 48.

أقرّ مجلس النواب هذا الإجراء في وقت سابق من هذا الشهر. ولكن لكونه قراراً مشتركاً، فإنه لا يتطلب توقيع الرئيس، وبالتالي، بحكم التعريف، لا يتمتع بقوة القانون.