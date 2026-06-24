ترامب يأمر وزارة العدل بالتحقيق في "الاستغلال" من قبل شركات النفط الكبرى

قال الرئيس دونالد ترامب في وقت مبكر من صباح الأربعاء إنه أمر وزارة العدل بالتحقيق فيما وصفه بـ"الاستغلال" من قبل شركات النفط الكبرى.

كتب ترامب على موقع "تروث سوشيال": "لا تخفض شركات النفط الكبرى أسعارها في محطات الوقود بما يتناسب مع الانخفاض الحاد في أسعار النفط التي تدفعها. بل إن هذه الأسعار تتهاوى بشكل كبير! بعبارة أخرى، يتم استغلال المستهلكين.".

خام برنت

انخفض سعر خام برنت، المعيار الدولي للنفط، إلى أقل من 77 دولارًا للبرميل يوم الأربعاء، كما تم تداول خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بأقل من 73 دولارًا، في تراجع مستمر بعد أن أبرمت الولايات المتحدة وإيران مذكرة تفاهم للعمل على إنهاء الحرب.

قال ترامب: "يجب أن تبدأ أسعار البنزين بالانخفاض بشكل أسرع بكثير مما أراه الآن!".