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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المنشدة الزهراء لايق تشارك في أول فيديو كليب أزهري عن رمضان

الزهراء لايق
الزهراء لايق

يصدر مكتب الأزهر لدعم الابتكار وريادة الأعمال بمشيخة الأزهر، ببداية شهر رمضان الكريم، أول فيديو كليب أزهري عن رمضان، بعنوان «حمداً لله أنا صائم»، من كلمات العالم الجليل الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء،  أداء وألحان مبدعة مكتب الأزهر لدعم الابتكار الطالبة بالأزهر الشريف الزهراء لايق حلمي، ابنة محافظة كفر الشيخ.


يأتي ذلك برعاية كريمة من فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وإشراف عام من فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، وكيل الأزهر الشريف، ورئيس مكتب الأزهر لدعم الابتكار وريادة الأعمال بمشيخة الأزهر الشريف، وإشراف فني الدكتور محمود الهواري، والدكتورة عائشة بدوي، أعضاء مكتب الأزهر لدعم الابتكار وريادة الأعمال بمشيخة الأزهر.

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جدير بالذكر، أن الزهراء لايق أول فتاة أنشدت بالجامع الأزهر في احتفالية ليلة القدر ، وأول فتاة تقرأ القرآن أمام رئيس الجمهورية في مؤتمر رئاسي، وبطلة أول فيديو كليب أزهري في مجال الإنشاد الديني.

وجرى تكريم الزهراء لايق من فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، كما تم تكريمها من فضيلة الأستاذ الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف لتميزها في مجال التلاوة والإنشاد الديني، ومشاركتها في فعاليات واحتفالات مكتب الأزهر لدعم الابتكار وريادة الأعمال.

وكيل الأزهر الشريف محافظة كفر الشيخ شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر مكتب الأزهر لدعم الابتكار الزهراء لايق حلمي

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