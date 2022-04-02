النشرة الدينية.. كل ما تريد معرفته عن صلاة التراويح.. علي جمعة:مصر أرض المجددين

نشر موقع صدى البلد، عددا من الأخبار والفتاوى الدينية المهمة التي تشغل الأذهان وتهم المسلم في حياته اليومية، نرصد أبرزها في النشرة الدينية.
آذان المغرب وموعد الإفطار في أول أيام رمضان
مداحون على مائدة رمضان|عبدالحكيم الزيات: السلطان التوني قدوتي.. وهذا سر تعلقي بشهر الصيام
علي جمعة: مصر أرض المجددين وهذه شروط إطلاق اللقب على العلماء
هل تفتي دار الإفتاء برأي الدولة ؟ شوقي علام يحسم الجدل
الرواة| من هو الملقب بذاكرة عصر الوحي وكم حديثا نقله عن النبي؟
لماذا يختلف الناس في تحديد أول أيام الصيام ؟ اعرف السبب