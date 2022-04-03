مواعيد العمل في البنوك اليوم الأحد 3 أبريل 2022

تبدأ فروع البنوك المصرية العاملة بمصر والبالغ قوامها 38 بنكا حكوميا وخاصا في تفعيل قرار البنك المركزي المصري، الصادر يوم الخميس الماضي بتعديل مواعيد العمل بالجهاز المصرفي بمناسبة شهر رمضان المعظم، وذلك اعتبارا من اليوم الاحد الموافق 3-4-2022.

وبحسب تعليمات البنك المركزي للبنوك فإنه يتعين بدء العمل على مستوي البنوك في تمام الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية بعد الظهر بواقع 5 ساعات يوميا.



كما تستقبل فروع البنوك العملاء في تمام التاسعة والنصف حتى الواحدة ظهرا بواقع 4 ساعات عمل يوميا.



يشار إلى أن البنوك من المقرر استئناف عملها بعد عطلتها الأسبوعية الممنوحة من البنك المركزي المصري أسبوعيا كل جمعة و سبت من الأسبوع.