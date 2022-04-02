فين نبيل عيسى.. سؤال محمد فراج لحظة القفز بالمظلة في نجوم السما|فيديو

حل الفنان محمد فراج والفنانة بسنت شوقي ضيفين اليوم في برنامج " نجوم السما " المذاع علي قناه " أون أي " في أولي حلقاته خلال شهر رمضان.

كشف الفنان محمد فراج عن صديقه الذى تمني تواجده معه في تجربة القفز بالمظلة قائلا " كنت أتمني أن يكون معي نبيل عيسي".

ومن جانبها أضافت بسنت شوقي زوجة الفنان محمد فراج ، أنها كانت تتمني تواجد صديقتها دينا نجم لعمل تجربة القفز بالمظلة معها .

وقام الفنان فراج وزوجته بسنت بالاتصال علي صديقتهم دينا نجم وابلغوها بأنهم سيقومون بعمل مغامرة وهي القفز بالمظلة وقاموا بتوصيتها علي جروبات الواتساب الخاصة بأصدقائهم .