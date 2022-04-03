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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لجنة الأمن الوطني في كازاخستان تعلن إحباط محاولة لاغتيال رئيس البلاد

محاولة اغتيال للرئيس
محاولة اغتيال للرئيس الكازخي

ذكرت لجنة الأمن الوطني بكازاخستان، أنها قد استطاعت اعتقال شخص كان يحاول القيام بعمل خطير ضد رئيس البلاد. 

ووفق ما ذكرت وسائل إعلام روسية، فقد اعتقلت القوات الأمنية عميل أجنبي كان يخطط لتنفيذ هجوم على الرئيس الكازاخستاني، قاسم جومارت توكايف.

وقال بيان للأمن الوطني، اليوم الأحد: "في 25 مارس 2022 اعتقلت الاستخبارات الكازاخستانية في مدينة نورسلطان عميل استخبارات أجنبي، وهو مواطن من جمهورية "أ"، كان يخطط لمحاولة اغتيال رئيس كازاخستان".

وأضاف البيان أن المحتجز يشتبه به أيضا بإعداد محاولة اغتيال لعدد من المسوؤلين الكازاخستانيين الآخرين.
 

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