الكومي: كيروش يشعر بالارتياح مع منتخب مصر.. وسيختار جهازه المعاون بالكامل حال استمراره.. فيديو

شدد إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المصري على اقتراب كارلوس كيروش وموافقته على الاستمرار كمدرب لمنتخب مصر خلال الفترة المقبلة، كما كشف الكومي على أن كيروش سيكون لديه الكلمة في اختيار جهازه المعاون بحرية تامة في حالة استمراره.

وقال الكومي في تصريحات عبر القناة الأولى: "الآراء مختلفة بين أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة ولكن الأغلبية تصب في صالح استمرار كارلوس كيروش كمدرب لمنتخب مصر، وأرى أنه من المدربين الذين يمكنهم تطوير الكرة المصرية خلال الفترة المقبلة".

واستمر "بعض الناس يقولون بأن كيروش لم يحقق أي إنجاز ولكن أرى أن وصولنا لنهائي كأس الأمم الإفريقية في وجود أسماء كبيرة من المنتخبات الإفريقية كان إنجازا بكل ما تحمله الكلمة من معنى وفي النهاية خسرنا بركلات الترجيح".

وتابع "سنجتمع بشكل رسمي في الأسبوع المقبل للوقوف على العروض التي يمكننا تقديمها لكارلوس كيروش والوقوف على كل ما يخص المنتخب الأول، وفي حالة استمر كيروش مدربا لمنتخب مصر سيكون له الأريحية بشكل كامل في اختيار جهازه المعاون بدون أي تدخل من اتحاد الكرة، ولكن لا أعرف إذا كان سيطلب إجراء أي تغييرات حتى الآن".

وأضاف "كيروش وافق بشكل مبدئي في جلسة غير رسمية على الاستمرار مع منتخب مصر ويشعر بالارتياح ونحن أيضا نريد أن نصل معه إلى اتفاق من أجل الوقوف على رؤيته للكرة المصرية والتي سيعرضها علينا في الموسم المقبل".

وأردف "وائل جمعة من أفضل الناس الذي عملوا في الكرة المصرية خلال الفترة السابقة وأتمنى استمراره، ولكنه قد قدم استقالته التي لم تعرض على مجلس الإدارة بعد ولكن سيتم الانتظار لمعرفة ما إذا كان وجوده ضروري بالنسبة لكارلوس كيروش في الجهاز الجديد".

وأكمل "عقد كيروش مستمر مع منتخب مصر حتى شهر ديسمبر ولكنه قال بأنه يسلم الراية لمن سيخلفني لكي يرفع الحرج عن اتحاد الكرة في حالة أراد تغييره، ولكن لدينا الحق في فسخ التعاقد مع عدم تأهله إلى كأس العالم كما ينص عقده".

وتابع "فينجادا ينتهي تعاقده مع اتحاد الكرة في شهر مايو المقبل وقد وضع تصورا كاملا للبطولات المصرية وبطولات الناشئين في الفترة المقبلة وفي النهاية سيتم البت في أمر استمراره معنا أم لا حسب وجهة نظر اللجنة الفنية بقيادة محمد بركات وحازم إمام".

وقاد كيروش منتخب مصر للوصول إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية بركلات الترجيح أمام السنغال، قبل أن يتلقى الهزيمة أمام نفس المنافس بركلات الترجيح أيضا في المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم 2022.