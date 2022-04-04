دينا الشربيني: أخدت دواء للتخسيس في الجونة.. ودخلت المستشفى بعد تريقة الناس

حلت الفنانة دينا الشربيني، ضيفة اولى حلقات برنامج “ادينا بندردش" لـ شيرين عرفة.

وكشفت دينا الشربيني، عن سر نحافتها في مهرجان الجونة، وسخرية الجمهور عليها حيث قالت: “عندي مرض بيخليني اشوف نفسي تخينة ف اخدت دواء للتخسيس في مهرجان الجونة، انقص وزني بشكل مبالغ فيه وجفف الماء بجسدي”.

وتابعت: “ شكلي كان شبه الهيكل العظمي، ودخلت المستشفى وتعبت جداً لما الناس اتريقوا عليا”.

يذكر أن كشفت الحلقة الثانية من مسلسل المشوار، لـ محمد رمضان عن شجار بين دينا الشربيني (ورد) وإحدى العاملات في المصنع الذي تعمل به، كما حاولت الاتصال بشقيقتها لتجد تهديدات على هاتفها من وجيه بيه (أحمد كمال)، الذي اتصل بها، بينما تهاتف شقيقتها، لتتوتر وتغلق الهاتف.. فماذا تُخفي ورد عن الجميع؟.



وأخبرت ورد زوجها ماهر (محمد رمضان) عن تواصل وجيه معها، والذي انفعل عليها، لنكتشف بعد ذلك أن ورد وماهر هاربان من وجيه، وأنه بعد القبض عليه بتهمة الإتجار بالآثار، أصبحت حياتهما على المحك، فما علاقتهما بوجيه، وهل يتاجران بالآثار؟.