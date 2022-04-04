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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حمو بيكا ضيف برنامج رامز موفي ستار اليوم

رامز جلال
رامز جلال

بعد أن إحتلت حلقات برنامج "رامز موفي ستار" مع رامز جلال المرتبة الأولي خلال اليومين الماضيين في مُحركات البحث ومواقع التواصل الإجتماعي الرسمية، يستقبل البرنامج في ثالث حلقاته "الليلة" عبر شبكة قنواتMBC  مصر، حمو بيكا الذي اشتهر بأداء أغاني المهرجانات في حلقة مُثيرة، يتعرض فيها حمو بيكا للكثير من المُغامرات والمُفاجآت الغير متوقعة.

برنامج رامز موفي ستار

يُذكر أن برنامج "رامز موفي ستار" تم تصويره بمدينة الرياض برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية للعام الثاني على التوالي، ويُشارك فيه الفنان العالمي فان دام.

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ويقع في فخ رامز هذا العام عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والإعلام، وحققت مُشاهدات البرنامج أرقام قياسية بعد ساعات من عرضه.

إيمي سمير غانم اغاني المهرجانات حمو بيكا دنيا وايمي سمير غانم رامز جلال

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