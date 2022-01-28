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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

مشاهد مؤثرة.. أبرز لقطات دنيا وإيمي سمير غانم في حفل joy awards..فيديو وصور

دنيا سمير غانم وإيمى
دنيا سمير غانم وإيمى سمير غانم

شهدت الفترة الأخيرة ظهور الفنانة دنيا سمير غانم في بعض  المناسبات منها تكريم والدتها ووالدها وآخر في جنازة الفنانة مها أبو عوف وكان آخرها أمس الخميس في حفل جوائز joy awards .

ويرصد صدى البلد  أبرز المشاهد المؤثرة لظهور دنيا سمير غانم وشقيقتها إيمي منذ والديهما  سمير غانم ودلال عبد العزيز.

 

الظهور الأول لدنيا سمير غانم في تكريم المسرح القومي :

 

في ٢٧ سبتمبر الماضي كان الظهور الأول في حدث فني  للفنانة دنيا سمير غانم منذ وفاة والديها ؛  دخلت الفنانة دنيا سمير غانم ، في نوبة بكاء بحرقة أثناء تسلمها تكريم والديها الراحلين سمير غانم، ودلال عبدالعزيز، خلال افتتاح الدورة 14 من المهرجان القومي للمسرح المصري المقام بدار الأوبرا المصرية.


وحرصت دنيا سمير غانم، على توجيه الشكر للمهرجان حيث قالت: "أشكر إدارة المهرجان على التكريم وشكرا لكل الناس وحبكم هو اللي مصبرنا".

فيما حرصت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وكذلك الفنانة إلهام شاهين على مواساتها عقب استلام التكريم.

حرصت الفنانة دنيا سمير غانم، على التواجد بمهرجان المسرح القومي المقام في دار الأوبرا المصرية أثناء تكريم سمير غانم ووالدتها الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز .


وهذا هو أول ظهور لدنيا سمير غانم، بعد حالة الوفاة كما حرصت دنيا أن تدخل الحفل دون ملاحظة أحد أو المرور على الريد كاربت والتسجيل مع القنوات حزنا على رحيل والديها الفنانين سمير غانم ودلال عبدالعزيز .

ظهور في جنازة مها أبو عوف :


حرصت الفنانة دنيا سمير غانم على حضور جنازة الفنانة الراحلة مها أبو عوف، من مسجد الرحمن الرحيم بمنطقة صلاح سالم بالقاهرة التي شيعت يوم ٦ يناير الماضي .

وظهرت دنيا سمير غانم وهي تدخل في نوبة بكاء  شديدة خلال تواجدها بمسجد الرحمن الرحيم وسط محاولات للتخفيف عنها من قبل المتواجدين في ساحة المسجد.

 

وتواجد عدد كبير من الأهل والأصدقاء والفنانين والصحفيين والإعلاميين بالجنازة وكان أولهم الفنان منير مكرم عضو نقابة المهن التمثيلية الذي حرص على التواجد لاستقبال المشيعين بالإضافة إلى إلهام شاهين وأشرف زكي نقيب المهن التمثيلية وأيمن عزب وبشرى وآخرين


مها أبو عوف توفيت بمرض السرطان وحدوث التهاب رئوي حاد ، حيث دخلت المستشفى عدة مرات خلال الفترة الماضية، حتى تدهورت حالتها الصحية بشكل كبير.


تكريم في السعودية والظهور الأول لأيمي:


لم تتمالك النجمتين إيمي ودنيا سمير غانم دموعهما بعد عرض فيديو تكريمي عن والديهما الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز خلال حفل توزيع Joy Awards.


وشهد المهرجان أمس الخميس ؛ الظهور  الأول في حدث فني  لأيمي سمير غانم ؛ والذي بكت رفقه شقيقتها دنيا أثناء تسلم تكريم والديهما.

 

وفور انتهاء الفيديو التكريمي، ظهرت إيمي لأول مرة رسميا منذ وفاة والديها بصحبة زوجها حسن الرداد الذي أوصلها للمسرح، وبصحبتها دنيا شقيقتها.

 

وقدمت الفنانة دنيا سمير غانم خلال تسليمها جائزة تكريم والدها الفنان الراحل سمير غانم ووالدتها الفنانة الكبيرة الراحلة دلال عبد العزيز، خالص الشكر للشعب السعودي والعربي  والمستشار تركي  آل الشيخ على تكريمهم وتقديرهم لمسيرة والديها عما قدماه خلال حياتهما للفن العربي.

وأعربت الفنانة إيمي سمير غانم عن سعادتها البالغة بهذا التكريم، قائلة: "سعيدة بالتكريم واستلام جائزة تقدير لمسيرة بابي ومامي الفنية بعد وفاتهما".

 

وأشارت إيمي إلي أنها كانت تحضر الكثير من الكلمات ولكن مشاعرها بعد عرض فيلم تسجيلي عن والدها ووالدتها طغت عليها بصورة كبيرة لدرجة أنها لا تتمكن من الحديث.

دنيا سمير غانم سمير غانم دلال عبدالعزيز إيمي سمير غانم مها أبو عوف

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