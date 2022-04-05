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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

نظرة شاملة عن فولكس فاجن تيرامونت موديل 2022 في عمان.. صور

نظرة شاملة عن فولكس
نظرة شاملة عن فولكس فاجن تيرامونت موديل 2022 في عمان

تقدم شركة فولكس فاجن الألمانية باقة متنوعة من الإصدارات القوية داخل الاسواق العالمية والعربية، ومنها النسخة فولكس فاجن تيرامونت موديل 2022 والتي تنتمي إلى فئة السيارات الريضاية المتعددة الاستخدامات SUV.

 

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري نظرة شاملة عن فولكس فاجن تيرامونت موديل 2022 في السوق العماني.

فولكس فاجن تيرامونت موديل 2022

مواصفات السيارة فولكس فاجن تيرامونت موديل 2022 

 

دعمت السيارة فولكس فاجن تيرامونت موديل 2022 بمحرك 2000 سي سي رباعي الاسطوانات، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 235 حصانا، وعزم دوران يبلغ 258 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة اوتوماتيكي يعمل عبر منظومة الدفع الكلي.

فولكس فاجن تيرامونت موديل 2022

بالاضافة إلى محرك اخر سداسي الاسطوانات سعة 3600 سي سي، يمكنه انتاج 276 حصانا، و 360 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 190 كيلومتر في الساعة، وبهذه القدرات الفنية تتسارع السيارة من 0 لـ 100 كم/ساعة في غضون 8 ثواني.

فولكس فاجن تيرامونت موديل 2022

وتأتي السيارة فولكس فاجن تيرامونت موديل 2022 بقياسات هيكلية بلغت 5.036 متر للطول الكلي، وبعرض يبلغ 1.988 متر، بالاضافة إلى 1.770 متر للارتفاع، مع مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 583 متر، بينما ترتكز السيارة على قاعدة عجلت بطول 2.979 متر، مع جنوط رياضية انيقة.

فولكس فاجن تيرامونت موديل 2022

وتحتوي السيارة فولكس فاجن تيرامونت موديل 2022 على مكيف هواء أوتوماتيكي، وفرامل يد الكترونية، ومرايات جانبية كهربائية، مع حساسات ركن خلفية وكاميرا لسهولة التحكم، وخاصية التحكم الصوتي عبر عجلة القيادة، وشاشة ملونة لعرض الوسائط المتعددة والخرائط.

فولكس فاجن تيرامونت موديل 2022

وتضم السيارة فولكس فاجن تيرامونت موديل 2022 زر تفعيل وايقاف المحرك، ونظام صوتي وترفيهي، ومدخل AUX و بلوتوث، ومصابيح ترحيب، و ممساك للاكواب، وضبط المقاعد اوتوماتيكيًا، وقفل مركزي للابواب، و نوافذ كهربائية.

 

أسعار السيارة فولكس فاجن تيرامونت موديل 2022 في السوق العماني 

 

الفئة الأولى فولكس فاجن تيرامونت 2022 2.0L Trendline AWD بقيمة قدرها 10.995 ريال.

 

الفئة الثانية فولكس فاجن تيرامونت 2022 3.6L Trendline AWD بقيمة قدرها 11.900 ريال.

 

الفئة الثالثة فولكس فاجن تيرامونت 2022 3.6L Comfortline AWD بقيمة قدرها 14 الف ريال.

 

الفئة الرابعة فولكس فاجن تيرامونت 2022 3.6L Highline AWD بقيمة قدرها 16.200 ريال.

 

الفئة الخامسة فولكس فاجن تيرامونت 2022 3.6L R-Line AWD بقيمة قدرها 18 الف ريال.

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