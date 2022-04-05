كيروش ينفي اشتراطه أي طلبات للبقاء في منصب المدير الفني لمنتخب مصر

نفى البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، اشتراطه أي طلبات من أجل البقاء في مهمته مع المنتخب.

كانت تقارير صحفية قد تحدثت عن طلب كيروش زيادة راتبه وإحداث بعض التغييرات في الجهاز المعاون، وبعض التعديلات في نظام المسابقات، من أجل البقاء في منصبه.

وكتب كيروش تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر” جاء فيها:" بعد الأخبار والتعليقات الأخيرة ، أنكر بشكل قاطع أي متطلبات أو مطالب من جانبي تم التكهن بها ، تتعلق بأعضاء الجهاز أو أي مواضيع أخرى حول الفريق الوطني."

وأضاف : "في الحقيقة ، وفقًا لما تم الاتفاق عليه مع الاتحاد المصري لكرة القدم ، حتى نتيجة الاحتجاج المقدم إلى FIFA بشأن مباراة التصفيات مع السنغال ، لا يوجد مجال لأي نوع من المناقشات أو القرارات."

وزاد:"أنا آسف حقًا لكل الأخبار والتعليقات الكاذبة التي تستخدم اسمي وكل التأثيرات السامة على جماهير المنتخب الوطني والرأي العام.. شكرا لدعمكم."