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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

أحمد من ذوى الهمم يناشد لاستخراج كارنيه الخدمات المتكاملة لإعانته على المعيشة ..صور

صدى البلد

استغاث المواطن احمد محمد بدوي ، المقيم بمركز ايتاي البارود التابعة الى محافظة البحيره ، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء “ بين الناس ” التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، يتضرر فيها من عدم استخراج كارنيه الخدمات المتكاملة لإعانته على المعيشة.

 

ويقول أحمد فى رسالته: أستغيث لعدم وصول كارت الخدمات المتكامله و تم تقديمى منذ عام 2021 حتى الان لم يصل الى علما بأنى تقدمت بعدة شكاوى إلى التضامن و رقم الشكوى 812 بتاريخ  24/2/2021 لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة دون جدوى .

 

وأضاف : منذ التاريخ الموضح معاليكم وكلما استعلمت تم قبول الطلب وجاري استخراج البطاقة والخط الساخن مره يقولوا تم الطباعة وفي البريد ومرة لا تزال قيد الطباعة وانا رغم ما اعانيه اذهب الي البريد او استعلم من خلال الخط الساخن الخاص بوزارة التضامن ولكن دون جدوي ،  وانا مواطن محدود الدخل .

 

اهيب بكم مساعدتي بتعليمات منكم بسرعة استخراج البطاقة خاصة انه يوجد أصدقاء لي تقدموا بعدي بشهور وتم استخراج بطاقاتهم .

مناشدا المسئولين النظر إلى حالته بعين الرحمة والعطف والموافقة على إصدار " كارنيه الخدمات المتكاملة " لأن ليس لى دخل آخر وأحتاج إلى مصاريف علاجى و تكاليف معيشة أنا وأسرتى .

 

للتواصل مع القارئ من خلال رقم
01097437887

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسؤولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسؤولين للتواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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