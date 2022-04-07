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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

طعم تاني.. إقبال شديد على خروب ميت حيدر في الدقهلية

خروب ميت حدر
خروب ميت حدر

يعد مشروب "الخروب " اميز المشروبات فى شهر رمضان الكريم  ويحبه كثيرا الصائمون.

 

ويتوافد أهالى مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية على أشهر محل خروب بمنطقة ميت حدر، والذى ذاع صيته منذ سنوات عديدة  و توارثته العائلة ابا عن جد منذ ٧٠ عاما.

 

“صدى البلد” رصدت  إقبال المواطنين،  على محل الخروب  للشراء حيث أكد على سعد أحد أبناء المنطقة أن الخروب هو مشروب الأسرة المكونة من ستة أفراد، فى رمضان نظرا لمذاقه الرائع، مؤكدا على أنه لا غنى عنه، ونجد عليه اقبالا شديدا وحالة ازدحام قبيل الإفطار بصورة كبيرة.

 

وأكدت منال ابراهيم  "ربة منزل" ومقيمة بحي الجامعة أنها تأتي خصيصا كل يوم لشراء الخروب من ميت حدر مشيدة بطعمه المتميز ومذاقه المختلف، قائلة: "الخروب فى رمضان حاجة تانية طعمه مختلف مع انه نفس الخروب طول العام، رمضان بركة حتى في طعم الخروب".


وقال محمد السيد " طالب" مقيم بمنطقة الطميهى أنه يأتي خصيصا لشراء الخروب لحبه له هو وأسرته ويأتى لشرائه قبل الإفطار بساعات نظرا للتزاحم الشديد وقتها مضيفا ان الخروب فى  رمضان طعم وشكل تانى وأنهم يشترون بخمسون جنيها كل يوم".

خروب ميت حدر الدقهلية حى الجامعة مشروب الخروب مدينة المنصورة محافظة الدقهلية منطقة الطميهى

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