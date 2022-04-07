عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية تستأنف استيراد الماشية مجددًا من السودان

ارشيفي
ارشيفي

استأنف السودان شحن المواشي -الصادرات الرئيسية للبلاد- إلى المملكة العربية السعودية؛ وذلك بعد تجديد البروتوكول الصحي.

ومن جهته؛ قال وكيل وزارة الثروة الحيوانية والسمكية السودانية "الأمير جعفر سعيد"، في بيان: إنه "بعد جهود مكثفة؛ تَمَكَّنَّا من البدء في شحن الأغنام المُعَدة للتصدير للسعودية"؛ مضيفًا أن الإجراءات التي اتخذتها السودان لإعادة التصدير للسعودية؛ تشمل صحة الحيوان، ومكافحة الأمراض العابرة للحدود، والمسوحات الوبائية بحسب ماذكرت صحيفة سبق السعودية .

وتوقفت صادرات السودان من الماشية إلى السعودية في وقت سابق، بعد أن فشلت وزارة الثروة الحيوانية السودانية والجانب السعودي في الاتفاق على متطلبات الحجر الصحي.

ويضم السودان أكثر من 107 ملايين رأس ماشية، وتشكل صادراتُ الماشية مصدرًا رئيسيًّا للنقد الأجنبي؛ حيث تُدِر عائدات تبلغ نحو مليار دولار أمريكي؛ وفقًا للإحصاءات الحكومية. 

لا يرغبون بأي تسوية سلمية.. السودان يدين استمرار الحوثيين في استهداف السعودية

السودان.. البرهان يتوجه إلى السعودية في زيارة رسمية

السعودية السودان الثروة الحيوانية التصدير الحجر الصحي البروتوكول الصحي الثروة الحيوانية والسمكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيفا يتخذ قرارا جديدا بشأن إعادة مباراة مصر والسنغال.. ما القصة؟ "فيديوجراف"

إعادة مباراة مصر والسنغال .. جدل كبير وأمل أخير | تقرير

اعتراف غادة عادل يفضح فبركة مقالب رامز جلال

خبيرة تغذية تحذر من شوربة "لسان العصفور" في رمضان| فيديو

لـ الموظفين بالدولة ..3 شروط للحصول على العلاوة التشجيعية |تفاصيل

موجة حارة تهاجم البلاد .. الحرارة تنخفض 8 درجات في هذا الموعد

مفاجأة وراء ظهور عبلة كامل على موائد الرحمن ..فيديو

وداعا للحر.. "الأرصاد": انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة غدا

موضوعات متعلقة

السعودية.. 114 إصابة جديدة بسبب كورونا

عفو ملكي.. السلطات السعودية تفرج عن المهندس علي أبو القاسم ..القصة الكاملة|فيديو

ترشيحاتنا

بالفيديو| محمد صلاح وابنته كيان ووصلة لعب وضحك

الوطنية للصحافة: بدل التدريب والتكنولوجيا عن شهر إبريل الأحد بالمؤسسات القومية

الاختيار 3..المعزول ينصب نفسه ديكتاتورا|الإعلان الدستوري من هنا بدأت الثورة ضد الجماعة

غدًا.. الجامع الأزهر يقيم احتفالية كبرى وافطار جماعي في ذكرى تأسيسه

نشرة أخبار العالم| روسيا تدمر 4 قواعد وقود بـ أوكرانيا.. جانتس الأوفر حظاً لمنصب رئيس وزراء إسرائيل.. أسعار الذهب والدولار

القمة تشتعل.. كيف ألهبَ الزمالك المنافسة على لقب الدوري المصري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ 993 فرعًا.. الداخلية: توافر السلع بأسعار مخفضة داخل منافذ «كلنا واحد»|صور

نوستالجيا.. أشهر عزومات نجوم الزمن الجميل فى رمضان

الكبير قوي 6.. تفاصيل مشاهد رحمة أحمد في الحلقة 5 |فيديو وصور

مكتوب عليا الحلقة 5.. أكرم يحاول التقرب من هنادي ويكسب 100 ألف جنيه

فيديو

فيفا يتخذ قرارا جديدا بشأن إعادة مباراة مصر والسنغال.. ما القصة؟ "فيديوجراف"

طارق الشيخ: وصلت لحالة مادية صعبة وولادي وزوجتي مش مقدرين |فيديوجراف

مفاجأة وراء ظهور عبلة كامل على موائد الرحمن ..فيديو

الأهلي ومستحقات متأخرة.. تفاصيل أزمة زيزو مع نادي الزمالك |فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د. محمد زيدان يكتب: الإسلام دين الكون

أرواح خلدها رمضان|بُوصلة الصائمين.. الشيخ محمد رفعت

إيزيس.. عنفوان الحياة

الدكتور صابر حارص يكتب : والفتنة أشد من القتل

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد جمال

الكبير أوي & رامز موفي ستار.. ساعة الإفطار

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «20»

مني أحمد

رمضان بالمصري

عبد المعطى أحمد

اتقان العمل واجب شرعى فى رمضان

نهال علام

الاختيار

د.هادي التونسي

صديقي الياباني

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة العمل المصرفي بين العميل والبنك

كريمة أبو العينين

رمضان في مصر حاجة...

اﻟﻤﺰﻳﺪ