رئيس الوزراء اليمني : نشكر السعودية ودول الخليج لتعزيز قدرات اقتصادنا الوطني

أعرب رئيس الوزراء اليمني، معين عبد الملك، اليوم الخميس، عن شكره للسعودية ودول الخليج على وقوفها لدعم اليمن.

وكتب في تغريدات على تويتر: "نبارك لرئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي والإخوة أعضاء مجلس القيادة، واثقين من قدرتهم على السير باليمن إلى بر الأمان واستكمال مهام استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب ونشر السلام والاستقرار".

وأضاف: "ونسأل الله للأخ الرئيس د. رشاد العليمي التوفيق والسداد في قيادة سفينة الوطن باقتدار وحكمة لطالما كانت جزءا من شخصيته وتاريخه النضالي والوطني، مؤكدين جاهزية الحكومة ووقوفها إلى جانب مجلس القيادة في تحمل المسؤولية التاريخية".

وتابع: "كما نشكر الوالد المناضل المشير عبدربه منصور هادي على كل الأدوار الوطنية الكبيرة والتضحيات العظيمة والبطولية التي قدمها في سبيل اليمن وشعبه، وكذلك للفريق المناضل علي محسن الأحمر".

وذكر: "وشكرنا لقيادة المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربية على وقوفها الراسخ لدعم اليمن قيادة وحكومة وشعبا، ونعبر عن امتناننا لدعمها الاقتصادي للإسهام في تخفيف معاناة شعبنا وتعزيز قدرات اقتصادنا الوطني، آملين من جميع دول المجلس الوقوف إلى جانب اليمن لمواجهة التحديات الاقتصادية".