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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحد أبطال أكتوبر يكشف استراتيجية القوات المسلحة لخداع العدو الإسرائيلي قبل الحرب

صدى البلد

قال اللواء أسامة المندوه، وكيل جهاز المخابرات الأسبق،  وأحد أبطال حرب أكتوبر،  أن من خطة الخداع للعدو الإسرائيلي، تم إنشاء معسكر كاف ٩ استطلاع في محافظة مرسي مطروح وجاءت تعليمات بعد ذلك لفض المعسكر،  مشيرا سافر من مطروح الإسكندرية واستغربت يوم كامل.

وأضاف اللواء أسامة المندوه، خلال لقاء له لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “ًصدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري، أن من ضمن خطة الخداع الاستراتيجي إنشاء معسكرات خلف خطوط العدو في مرسي مطروح بدلا من انشائها في سيناء لأنه إذا لم يكن هناك سرية في التحرك تفشل الخطة. 
 

وأوضح أن حرب الاستنزاف هدفها الأساسي هو توصيل رسالة لإسرائيل وهو أن بقائها في سيناء ثمنه باهظ وحرب الاستنزاف كانت دفعة قوية في رفع المعنويات العسكرية.

وتابع أحد أبطال حرب أكتوبر، ووكيل جهاز المخابرات الأسبق أن نصر 6 أكتوبر 1973، بدأ من يوم 9 يونيو  1967، وأن خطة النصر بدأت بعد النكسة بـ 4 أيام.

القوات المسلحة حرب اكتوبر مصطفى بكري إسرائيل مرسى مطروح حقائق واسرار خطة الخداع الاستراتيجي حرب الاستنزاف

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