القومي لحقوق الإنسان ينعى القمص أرسانيوس وديد ويتقدم بالعزاء للكنيسة

قدمت السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، نيابة عن أعضاء المجلس، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، ولكافة بنات وأبناء مصر، في الحادث المؤسف الذي أدى لمقتل القمص أرسانيوس وديد، كاهن كنيسة السيدة العذراء وماربولس بالإسكندرية.

وأكدت "خطاب"، في بيانها، إدانة المجلس القومي لحقوق الإنسان القاطعة للعملية الإجرامية وراء القتل حيث أنها تتنافى مع كافة الشرائع والقيم والأعراف الدينية والإنسانية وتشكل أفدح الجرائم ، وتعبر عن خلل نفسي وقيمي جسيم ويستهدف أمن وسلامة المجتمعات.

وتطالب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان بتطبيق القانون بشفافية وحسم على مرتكب الجريمة، وتقدم خالص تعازيها ومواساتها لأسرة الفقيد وشعب الكنيسة.