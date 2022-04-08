مصرع شخص وإصابة 7 في تصادم ميكروباص بملاكي في الدقهلية

لقي شخص، وأصيب سبعة آخرون في حادث تصادم ميكروباص بسيارتين ملاكي وسيارة محملة بالبطيخ على طريق جمصة الجامعة.

تلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارا من شرطة النجدة بوقوع تصادم سيارة ميكروباص بسيارتين ملاكي، وأخرى محملة بالبطيخ أثناء عودتها من جمصة على الطريق الدائري بالجامعة أسفر عن وفاة شخص وإصابة سبعة أخرون، منهم ثلاث حالات خطيرة.

انتقل الى مكان الحادث ثلاث سيارات إسعاف، وتبين أن سائق الميكروباص جاء من جمصة على أقصى سرعة واصطدم بسيارتين ملاكي وسيارة محملة بالبطيخ، وصدم ثلاثة أشخاص كانوا في منطقة "الصينية" الجامعة.

تم نقل المتوفي والمصابين الى المستشفى وتم القبض على سائق الميكروباص، وحرر محضر الواقعة، وأخطرت النيابه العامة.