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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بداية من اليوم.. مطار مرسى علم يستقبل 92 رحلة طيران دولية أسبوعية

مرسى علم الدولي
مرسى علم الدولي

يستقبل مطار مرسى علم الدولي  بداية من اليوم السبت وحتى يوم الجمعة المقبل، 92 رحلة طيران بزيادة قرابة 20 رحلة عن الأسبوع الجاري.

وتبين من كشوف رحلات الطيران أن هناك ارتفاع في معدلات الرحلات القادمة من ألمانيا بواقع 6 رحلات وسويسرا برحلتين وإيطاليا بـ 6 رحلات، وتصل أغلب الرحلات من 8 دول أوربية . 

ومن المقرر أن تصل للمطار 3 رحلات من بلجيكا، و4 رحلات من هولندا و18 رحلة من ايطاليا و25 رحلة من المانيا، و17 من التشيك، 15 من بولندا، و4 رحلات من سويسرا و3 رحلات داخلية واخري من لكسمبورج .

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من جانبه قال أبو الحجاج العماري، خبير سياحي بمرسي علم، إن هناك ارتفاع كبير في معدلات وصول الرحلات السياحية الاوربية مؤكدا أن هناك فرق أكثر من 15 رحلة عن الاسبوع الحالي ومعدلات وصول الأسبوع المقبل.

وأضاف: “نتوقع ارتفاع معدلات وصول السياحة الأوربية أكثر خلال الفترة المقبلة وخاصة من إيطاليا وبولندا وألمانيا وغيرها من الدول الأوربية”.

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